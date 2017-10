Laurenţiu Mironescu, declaraţii incendiare despre dosarul „Portul”

Laurențiu Mironescu, declarații incendiare despre dosarul „Portul”

Cu câteva zile înainte de sărbătorile pascale, Laurențiu Mironescu a primit rechizitoriul celebrului dosar penal în care a fost trimis în judecată, alături de alte 38 de persoane, pentru fapte de corupție în Portul Constanța. După cum a declarat în cadrul conferinței de presă ce a organizat-o, ieri, "rechizitoriul a fost o reală surpriză". Astfel, în materialul de urmărire penală în baza căruia a fost arestat preventiv, procurorii DNA l-au acuzat de luare de mită și de faptul că în calitate de secretar de stat în Ministerul de Interne ar fi avut "o îndelungată activitate infracțională", în asocierea cu senatorul Mircea Banias, făcându-se referire la "corupția la nivel înalt". În rechizitoriu, însă, aceste acuzații nu mai apar. De fapt, Laurențiu Mironescu este trimis în fața instanței de judecată pentru inițierea sau constituirea unui grup infracțional, aderarea ori sprijinirea sub orice formă a unui astfel de grup și pentru trafic de influență. "Foarte ciudat cum rechizitoriul în virtutea căruia am fost trimis în judecată este complet modificat față de materialul de urmărire penală și în baza căruia am fost arestat. Ce s-a reținut în rechizitoriu nu are nicio legătură cu motivele pentru care am fost arestat. Atunci, de ce am mai fost arestat? Rechizitoriul a fost o reală surpriză, vă mărturisesc, căci nu am mai găsit niciun motiv pentru care am fost arestat. Nu mai apare mita, nu am mai luat, activitatea la MAI a dispărut complet din referirile la persoana mea și nici legătura cu domnul Banias nu mai este vizibilă", a subliniat președintele Ligii Navale Române.Pe de altă parte, rechizitoriul este bazat, a subliniat Laurențiu Mironescu, pe interpretarea dată unor convorbiri purtate cu Aurelian Cătălin Pilcă, vechi prieten de familie. "De altfel, în rechizitoriu, procurorii, care se contrazic de nenumărate ori, au strecurat mai multe neadevăruri. În primul rând, nu eram președinte la Organizația Municipală a PDL. Începând cu luna iunie 2008, această funcție a fost deținută de Florian Constantin. Iar apropo de alegerile interne, cele din 5 iunie, unde într-adevăr am câștigat funcția de prim-vicepreședinte, nu au fost validate. Așa că, de unde influența mea politică? De altfel, este mult spus influență politică, căci a fi președinte la o organizație municipală ești fix nimic. De altfel, spre finalul materialului, procurorii au ajuns la concluzia că influența mea politică era zero și doar aș fi dat impresia că o am. Lucru total neadevărat", a afirmat Mironescu. Și astfel se procedează, a atras atenția constănțeanul, în cele 17 pagini în care se face referire la el, din cele 1.018 ale rechizitoriului.Multe alte aspecte au atras indignarea politicianului: faptul că au fost refuzați martorii propuși (Maria Stavrositu, Mircea Toader și fostul ministrul de Interne Traian Igaș), dar și modalitatea în care a fost realizată descinderea la locuința din Eforie. Drept pentru care toate greșelile din rechizitoriu, dar și poticnelile procurorilor au fost așternute pe hârtie. "Eu cred că este un dosar plin de incompetență. Dar nu-mi dau seama cine este în spate și de ce. Am redactat o adresă, cu semnele de întrebare pertinente care se ridică în urma anchetei, și am înaintat-o președintelui României. Administrația Prezidențială a înaintat petiția mea Consiliului Superior al Magistraturii care mi-a adus la cunoștință, în scris, că în virtutea celor semnalate voi primi un răspuns de la Inspecția Judiciară a CSM. Sună mai pompos decât ceea ce se va întâmplă, sunt convins", a concluzionat constănțeanul. De altfel, Laurențiu Mironescu a arătat că nu are niciun dubiu că va fi declarat nevinovat și va acționa statul în judecată la CEDO. "Procurorii trebuie să răspundă!", a adăugat bărbatul.Cât privește supozițiile privind averea sa și faptul că a fost sechestrată de anchetatori, Laurențiu Mironescu a arătat: "Averea mea este publică, prima declarație de avere am publicat-o în 1999 și de atunci se poate urmări clar ce s-a întâmplat. Dacă am o abundență de bunuri, este pentru că l-am moștenit pe tatăl meu, atunci când s-a stins din viață. Cât privește punerea sub sechestru, am depus 8.000 de lei într-un cont și doar pe acela s-a pus sechestru asigurator", a explicat Mironescu.