Laura Codruţa Kovesi: "Problema corupţiei în România nu va putea fi rezolvată doar arestând inculpaţi"

Laura Codruța Kovesi: "Problema corupției în România nu va putea fi rezolvată doar arestând inculpați"

Ştire online publicată Miercuri, 07 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Declarația a fost făcută în cadrul unei dezbateri cu tema: "Frauda și corupția în domeniul achizițiilor publice. De la combatere la prevenire", organizată de DNA."În general, când vorbim de fenomene infracționale, abordarea acestora pleacă de la prevenire la combatere. Poate ați observat, noi am inversat puțin ordinea, tocmai pentru că în cadrul anchetelor pe care DNA le realizează am constat că în ceea ce privește achizițiile publice frauda în achizițiile publice sau fenomenul comiterii infracțiunii de abuz în serviciu avem tipologii repetitive, avem moduri de operare care se repetă și din această perspectivă am considerat că întocmirea unui studiu în care să arătăm modurile de operare, tipologiile identificate în anchetele noastre pot fi un instrument extrem de util pentru celelalte instituții care au atribuții în domeniul prevenirii corupției. În intervențiile publice anterioare ale DNA, întotdeauna am insistat pe această problemă a prevenirii. Nu vom rezolva problema corupției în România doar arestând inculpați, doar trimițând în judecată funcționari publici sau obținând condamnări. Corupția în România poate fi rezolvată dacă efortul investigativ al procurorilor este dublat de măsuri de prevenire și de educație serioasă în anticorupție", a spus Kovesi.Kovesi a adăugat că peste jumătate din activitatea DNA o reprezintă investigarea faptelor de abuz în serviciu."Plecând de la aceste concluzii, am demarat acest proiect și în cadrul DNA a fost constituit un studiu care se bazează pe soluțiile de condamnare rămase definitive în anii 2016-2017 și în care procurorii au investigat fapte de abuz în serviciu, de fraude în achiziții publice. Peste jumătate din activitatea DNA o reprezintă investigarea faptelor de abuz în serviciu. Acesta este motivul și premisa de la care am plecat în constituirea acestui studiu", a explicat șefa DNA.