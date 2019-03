Laura Codruţa Kovesi a contestat măsura controlului judiciar

Laura Codruța Kovesi a contestat măsura controlului judiciar

Fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi a depus, vineri, la Înalta Curte de Casație și Justiție, o contestație împotriva măsurii controlului judiciar, dispusă împotriva ei de procurorii Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție, în dosarul în care este acuzată de abuz în serviciu, luare de mită și mărturie mincinoasă, în legătură cu aducerea în țară a fostului director FNI Nicolae Popa. Deocamdată, instanța supremă nu a stabilit un termen pentru judecarea contestației.Joi, Laura Codruța Kovesi a fost plasată sub control judiciar de procurorii Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție (SIIJ) în dosarul în care este acuzată de abuz în serviciu, luare de mită și mărturie mincinoasă, în legătură cu aducerea în țară a fostului director FNI Nicolae Popa.Kovesi are mai multe interdicții, ea neavând voie să părăsească țara și să vorbească cu presa despre dosarul în care este cercetată. De asemenea, nu poate activa ca procuror la Parchetul General.Laura Codruța Kovesi a fost audiată joi peste șase ore la SIIJ, iar la ieșire a declarat că i s-a interzis să vorbească cu presa, considerând că aceasta este o măsură de a-i „închide gura“.„Nu am voie să vă spun absolut nimic din ceea ce s-a întâmplat aici, astăzi, și nici cu privire la acest dosar. Cred că e o măsură de a-mi închide gura, de a nu mai spune ce se întâmplă, este o măsură de a ne hărțui în continuare pe toți cei din sistemul judiciar care ne-am făcut treaba. După cum se știe, sunt într-o procedură internațională, în care am ieșit prima. Probabil că disperarea unora că voi putea ocupa acea funcție (șef al Parchetului European - n.r.) a ajuns la anumite cote și din acest motiv eu nu mai am voie să vorbesc cu presa“, a spus Laura Codruța Kovesi, la Digi24.Reamintim că dosarul a fost deschis în decembrie 2018, în urma unei sesizări depuse de fostul deputat Sebastian Ghiță. Acesta a fugit în Serbia, după ce a fost trimis în judecată în mai multe dosare de corupție. Ghiță susținea că, în anul 2011, Kovesi i-a cerut să achite 200.000 de euro pentru aducerea lui Nicolae Popa cu un avion din Indonezia, pe numele căruia exista un mandat internațional de arestare.Procurorii SIIJ arătau că Laura Codruța Kovesi ar fi pretins și primit, în cursul anului 2011, suma de 268.689 lei de la Sebastian Ghiță în legătură cu extrădarea fostului director al FNI Nicolae Popa.