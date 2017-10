Lansarea primei rachete spaţiale româneşti, un real succes

Lansarea primei rachete spațiale românești, un real succes

Asociația Română pentru Cosmonautică și Aeronautică (ARCA) a lansat cu succes în spațiu, sâmbătă, în cadrul competiției Google Lunar X Prize, racheta Helen 2, prima rachetă spațială românească. Lansarea a fost o reușită la a patra încercare care a avut loc din largul Mării Negre, de pe nava militară NSSL 281 Constanța, însoțită de ambarcațiunile rapide Fulgerul și Bombard. Președintele ARCA, Dumitru Popescu, a anunțat, ieri, într-o conferință de presă, că lansarea s-a făcut cu ajutorul unui balon purtător din largul Mării Negre, la 20 de kilometri de coastă. Ascensiunea balonului a durat 40 de minute, până la altitudinea de 14.000 de metri, când viteza maximă atinsă de balon a fost de 120 kilometri pe oră. De la această altitudine, s-a comandat pornirea motorului rachetei care a funcționat timp de 30 de secunde și a plasat racheta până la altitudinea de circa 40.000 de metri. A urmat reintrarea în atmosferă a elementelor de lansare, capsula rachetei nefiind însă identificată la întoarcere. Lansarea cu succes a primei rachete spațiale românești Helen 2 a fost realizată de Asociația Română pentru Cosmonautică și Aeronautică (ARCA) în parteneriat cu Centrul de Control aparținând de ROMATSA (Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian) de la București și Constanța. „Suntem prima echipă care a reușit în cadrul competiției să lansăm o rachetă spațială. La concurs s-au înscris mai multe țări, peste 20 de echipe, majoritatea din SUA. Noi am reușit această performanță pentru drumul României spre Cosmos, realizarea primului zbor din cadrul competiției Google Lunar X Prize care vizează trimiterea unui robot pe suprafața Lunii de către o companie privată. ARCA devine astfel una dintre echipele favorite la câștigarea premiului de 30 milioane dolari”, a spus Dumitru Popescu, citat de HotNews.ro. În urma lansării rachetei Helen 2 s-au obținut și imagini din Cosmos. Competiția a fost lansată în 2008 și se va încheia oficial în decembrie 2012, existând însă șanse sigure ca ea să fie prelungită până în 2013. „Racheta Helen 2 a zburat, a efectuat zborul cu succes, treapta s-a desprins cum era normal să se întâmple și a intrat în atmosferă. Deși nu am reușit să recuperăm capsula rachetei, am reușit să avem imagini transmise în direct, care confirmă reușita lansării”, a mai declarat Dumitru Popescu. Costurile necesare operațiunilor de lansare au fost suportate de către ARCA prin sprijinul partenerilor săi. Potrivit HotNews, ARCA pregătește în continuare lansarea unei alte rachete mai mari - HAAS - anul viitor, care probabil se va face de pe suprafața Oceanului Atlantic. Asociația Română pentru Cosmonautică și Aeronautică (ARCA) este o organizație neguvernamentală, lider național în domeniul cercetării aerospațiale. Începând cu anul 2002, ARCA reprezintă unul dintre concurenții importanți înscriși în cea mai prestigioasă competiție de astronautică - Ansari X Prize. ARCA a dezvoltat trei mari programe: Demonstrator, Stabilo și Haas-ELE. Racheta Demonstrator 2B, echipată cu primul motor rachetă din lume din materiale compozite reutilizabil, monopropellant, a fost lansată cu succes, la data de 9 septembrie 2004, de la Baza Forțelor Aeriene de la Capul Midia, de pe țărmul Mării Negre. În decursul celor zece ani de activitate, ARCA a reușit să dezvolte programe spațiale de mare importanță pentru România, ce au atras atenția mass-media locale și internaționale: primele teste din România, la pre-siuni înalte, pe rezervoare realizate din materiale compozite, prima rachetă românească modernă, cu combustibil lichid, proiectată, construită și lansată în România; primul motor din lume reutilizabil, monopropellant, din materiale compozite; prima misiune spațială românească; prima rachetă ecologică cu apă și oxigen reprezentând produ-șii de reacție ai motorului; cele mai mari baloane solare din lume; primele zboruri românești stratosferice, cu baloane grele; singura echipă privată din Europa care construiește și lansează tehnică spațială; prima competiție de aeromodelism din România, care are ca scop stimularea tinerilor.