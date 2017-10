Lansarea primei rachete „civile” de la Capu Midia - un succes parţial

Lansarea primei rachete „civile” de la Capu Midia - un succes parțial

Lansarea primei rachete test dintr-o serie de șapte încercări în cadrul programului aerospațial „Cygnus“ („Lebăda“), pus la punct de o echipă de civili, a avut loc ieri, în jurul orei 11, în poligonul de la Capu Midia. Potrivit drd. Florin Mingireanu, unul din membrii echipei formate în întregime din cercetători români, lansarea a fost un „succes“ parțial, un dop de presiune care nu a funcționat corect fiind elementul care a împiedicat reușita totală a acestui prim test. Drd. Mingireanu a declarat pentru „Cuget Liber” că racheta lungă de 2,5 metri a zburat conform planului până la o altitudine de 500-600 m, unde, însă, al doilea segment al motorului s-a aprins prematur, deviind racheta de la traiectoria inițială. Cercetătorii preconizaseră că racheta va atinge o altitudine de 5.000 m, cu o viteză de 2.000 km/h, ceea ce ar reprezenta o premieră mondială în cercetarea aeronautică pentru o echipă privată. „Oricum, estimăm că racheta a atins bariera supersonică. Rămâne ca, pentru al doilea test, să înlocuim dopul de presiune, să înlocuim și combustibilul, astfel încât să nu mai folosim zahăr și azotat de potasiu. Am reușit să recuperăm cele două bucăți ale rachetei, electronica, tot. A doua lansare va avea loc tot în poligonul Capu Midia, însă data nu a fost încă stabilită”, ne-a declarat Mingireanu. Conform responsabililor programului, racheta, motorul și componentele adiționale au fost proiectate și construite în România de o echipă formată din Lucian Filip - doctorand în nanotehnologie la Surrey University, Sandu Cătălin Oțelea - inginer structuri, consilierul Ionel Ferțu - specialist în rachete antiaeriene, Levente Baboș - specialist suduri, Paul Prodan - inginer electronist, Vlad Mateică - un elev de clasa a IX-a, dar care are deja opt lansări de rachetă la activ și este cel care a construit motorul, și Florin Mingireanu - doctorand la Louisiana State University și colaborator al NASA. Înainte de lansare, drd. 