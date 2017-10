Lăcomia lui Ciobanu, păcatul care l-a băgat după gratii

Ieri, la Tribunalul Constanța s-a înregistrat primul termen de judecată cu Marius Ciobanu, fostul director adjunct de la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Constanța, acuzat de trafic de influență, în stare de libertate. Inculpatul, vizibil întinerit, ne referim la faptul că el era recent tuns, îmbrăcat la patru ace și… proaspăt vopsit, a apărut în fața camerelor de filmat cu un tonus mult mai ridicat. La termenul de ieri a fost audiat denunțătorul Dorin Diaconu, care și-a menținut declarațiile date în faza de urmărire penală. El a povestit judecătorilor că Ciobanu l-a contactat și i-a spus că are o reclamație împotriva sa. „Marius Ciobanu mi-a spus că trebuie să dau bani, că el se implică. Eu i-am spus că nu am de ce să-i dau vreun ban fostului angajat și i-am cerut să lase reclamația să-și urmeze cursul” - a declarat denunțătorul în fața instanței. Marius Ciobanu i-a spus lui Diaconu, potrivit declarației acestuia din urmă, că trebuie să-i dea și lui „ceva”, ca și cum ar fi avut vreo datorie față de el. La acel moment, eschivându-se, Diaconu a plecat, rămânând să vorbească, ulterior, la telefon, dar el s-a oprit exact la DNA. În ziua în care a avut loc flagran-tul, Marius Ciobanu i-a spus că plângerea va rămâne la el, că o va soluționa sau, în cel mai rău caz, va trimite doi inspectori pentru un control de fond în care se va stabili că suma cerută de fostul salariat nu trebuie plătită. Cei doi ar fi căzut de acord, iar apoi au început să se tocmească pentru bani. Denunțătorul avea 30 de milioane de lei de la DNA, gata marcați, pregătiți pentru Ciobanu. Diaconu i-a spus că-i dă 10 milioane de lei vechi, dar Ciobanu i-ar fi zis că este o sumă mult prea mică, pentru că ar trebui să le dea și celor două persoane care efectuează lucrarea. De la obraz, Ciobanu i-a cerut 20 de milioane de lei vechi, iar Diaconu i-a dat. Cum banu-i ochiul dracului, fostul director adjunct al ITM, văzând că Diaconu mai are bani la el, i-a mai cerut încă cinci milioane… Denunțătorul s-a conformat… Avocații inculpatului au solicitat un termen de grefă, pentru a putea fi audiate înregistrările telefonice și ambientale, iar ca probe în circum-stanțiere s-a propus audierea a doi martori, care ar fi fost ajutați de Ciobanu „în situații limită”. La termenul din data de 8 martie, avocații vor invoca și o excepție de neconstituționalitate, care, dacă va fi admisă, va face ca dosarul, aflat în fază terminală, să plece pentru câteva luni bune la Curtea Constituțională.