La volan, cu copilul în braţe: teribilism sau inconştienţă?

La volan, cu copilul în brațe: teribilism sau inconștiență?

Inconștiența unor părinți depășește orice limită atunci când aleg să-și conducă propriile autoturisme cu copiii în brațe sau pe scaunul din dreapta față. Pe lângă faptul că este ilegal, acest lucru este deosebit de periculos pentru micuți! În Constanța, tot mai mulți părinți aleg inconștiența în locul siguranței propriilor copii. Este deja știut că, în Constanța, se circulă adesea haotic, fără respectarea unor reguli elementare de circulație rutieră. Mai nou, în ultima vreme, am văzut tot mai des șoferi care conduc cu copiii în brațe sau cu ei pe locul din dreapta față, negândindu-se, se pare, sub nicio formă, la riscurile la care își expun micuții.Polițiștii spun că este ilegal și extrem de periculos să transportați copiii sub 12 ani pe locurile din față."Inconștienții care aleg să facă acest lucru trebuie să știe că, în cazul unui impact, chiar și la viteze foarte mici, copilul poate fi strivit de bord!", avertizează oamenii legii. Iar asta pentru că instinctul ne dictează ca, într-o astfel de situație, să ne protejăm pe noi primii, așa că există tendința de a-i da drumul copilului din brațe, care se poate lovi serios de bord sau de parbriz. Mai mult, dacă micuțul este pus sub aceeași centură cu a părintelui, în cazul unui impact, sub inerția și greutatea adultului, copilul poate fi strivit chiar și în cazul unor șocuri relativ mici. Ce trebuie să faceți pentru siguranța copiilor voștri Pentru a fi în siguranță, legea spune că minorii sub trei ani trebuie să stea, în mod obligatoriu, în scaune speciale. Copiii mai mari de trei ani trebuie ținuți cel puțin pe înălțătoare speciale. Dacă nu, în cazul în care îi puneți doar centura de siguranță, deci cea pentru adulți, dacă se produce un impact, copilului i se poate fractura coloana, în zona gâtului.Un alt sfat al polițiștilor este acela de a nu lăsa copiii să stea în picioare între banchetele din față. La un moment dat, a existat un clip al Poliției prin care o fetiță trece ca o ghiulea prin parbriz; acest lucru se poate petrece și în realitate dacă nu sunt respectate reguli de bază. Până și la o frână mai bruscă, copilul poate ajunge din spate cu fața în bordul mașinii.Mai mult decât atât, în regulamentul de aplicare a Codului Rutier, este stabilit că orice copil cu vârstă sub 12 ani sau cu înălțimea sub 150 de centimetri trebuie să poarte centuri de siguranță adaptate greutății și dimensiunilor sale; nu mai spunem că, în Codul Rutier, este interzis, în mod expres, transportul copiilor de până la 12 ani pe locurile din față ale vehiculelor, chiar dacă sunt ținuți în brațe de adulți.Încălcarea acestor reguli poate atrage amenzi de până la 1.400 de lei. Pe părinți însă nu cuantumul amenzii ar trebui să-i sperie, ci riscurile majore la care-și supun propriii copii.Potrivit unor statistici ale Poliției Rutiere, anual, peste 80 de copii își pierd viața și peste 600 sunt grav răniți în accidentele ce au loc pe șoselele din România. Este încă un aspect care ar trebui să pună pe gânduri orice părinte care, la un moment dat, a dat dovadă de o inconștiență atât de mare! Air-bagul îți poate omorî copilul Un alt aspect deosebit de important este dezactivarea air-bagurilor. Specialiștii spun că air-bagul a fost construit pentru adulți cu o greutate aproximativă de 75 de kg. La impact, când se umflă, are o viteză foarte mare și o forță pe măsură. Nivelul lui de deschidere este foarte jos, prin urmare, poate răni puternic un copil, chiar sufoca!Sfatul celor din domeniu este că, dacă nu poți dezactiva air-bagul, trebuie să ții copilul pe scaunul din mijloc al banchetei din spate. Dacă minorul are peste 12 ani și insistă să stea pe locul din față, trebuie să mutați scaunul cât mai în spate posibil. Să nu spuneți "Mie nu mi se poate întâmpla!". Este cea mai mare greșeală și poate echivala cu o sinucidere sau cu omorârea propriului copil.Ce spune legea "Art. 97. - (1) Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu înălțimea sub 150 cm trebuie să poarte centuri de siguranță adaptate greutății și dimensiunilor lor, iar cei cu vârsta sub 3 ani se transportă numai în dispozitive de reținere omologate", spune Codul Rutier. Prin urmare, copilul trebuie să fie instalat într-o scoică (sub șase luni), scaun auto (pot fi și până la 12 ani) sau înălțător (după trei ani).