La "vânătoare" de bişniţari de ţigări

La "vânătoare" de bișnițari de țigări

Sunt agasanți, nu se tem să comită ilegalități în văzul tuturor și au pus stăpânire pe piețele constănțene. Când se vor lua măsuri împotriva bișnițarilor de țigări? - se întreabă constănțenii, nevoiți să învețe să coabiteze cu ei. Polițiștii, în schimb, susțin că zilnicies în stradă în căutarea lor, le confiscă marfa, pentru ca a doua zi să-i găsească în același loc…Orice zonă intens circulată din Con-stanța, și în special cele din preajma piețelor, își are obișnuiții ei: comer-cianți ambulanți și bișnițarii de țigări. Îndemnurile prin care cei din urmă încearcă să-și atragă clientela răsună la orice oră: „Țigărele! Hai la țigărele!”. Fără jenă, fără teamă că ar putea fi auziți de cine nu trebuie și trași la răspundere.Iar totul se întâmplă spre disperarea constănțenilor, care observă cum, de la o zi la alta, numărul bișnițarilor de tutun pare să crească. „Oare Poliția Constanța ce face? În intersecția de la Poșta din Tomis III stau zilnic cinci sau șase indivizi mai mult decât dubioși, care strigă în gura mare «țigări, țigări». Iar milițienii stau în mașină și-i păzesc. Este atât de evident că sunt mână în mână, dar cine să vadă asta în Constanța”, este de părere Ion, un constănțean care locuiește în zonă.De altfel, nu doar în împrejurimile Pieții Tomis III se întâmplă astfel; situația este aceeași și la Gară, în piața Griviței, în Km 4-5 etc, așa cum am prezentat în repetate rânduri în paginile ziarului nostru.„Le confiscăm marfa, îi amendăm, iar a doua zi o luăm de la capăt!“Unde sunt polițiștii, iau sau nu măsuri pentru a stârpi sau cel puțin pentru a diminua acest fenomen? Această întrebare este ridicată de orice constănțean ce trece, zilnic, pe lângă comercianții ilegali.Și polițiștii îi văd, îi aud, și chiar îi iau la întrebări pe bișnițarii de țigări, susțin oamenii legii.Pe raza Secției 2 Poliție sunt trei zone unde, frecvent, pot fi întâlniți astfel de vânzători ilegali: Piața Tomis III, Eden și Brotăcei. Drept pentru care, a declarat comisarul șef Marius Vasile, șeful secției, polițiștii patrulează zilnic prin zonele respective. „Și zilnic se iau măsuri, per-soanele respective sunt legitimate, sunt aduse la secție și li se confiscă marfa”, a adăugat comisarul șef.E drept, însă, că nu sunt găsite cantități mari de țigări asupra lor. De exemplu, în cursul acestei săptămâni, polițiștii de la secția respectivă au organizat o acțiune pe linia combaterii comerțului și traficului ilicit cu produse de tutun, au depistat șapte persoane, le-au sancționat contravențional și le-au fost confiscate țigările. Adică nici mai mult nici mai puțin de 14 pachete de țigări!Și, tocmai pentru că asupra lor este găsită o cantitate atât de mică de țigarete, iar legislația prevede doar o amendă de 1.000 de lei, nu e de mirare că a doua zi revin în același loc.„Realizăm în permanență astfel de acțiuni, fie împreună cu Primăria Constanța, vizând și comercianții ambulanți, fie singuri sau cu alte structuri, dar ei revin sau vin alții noi. Le aplicăm amenzi, ei nu le plătesc și ne învârtim într-un cerc vicios”, a adăugat polițistul.