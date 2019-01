LA UN PAS SĂ FIE LĂSAT FĂRĂ MII DE LEI, ÎN MIEZ DE NOAPTE! Ce spune Poliţia Constanţa

LA UN PAS SĂ FIE LĂSAT FĂRĂ MII DE LEI, ÎN MIEZ DE NOAPTE! Ce spune Poliția Constanța

Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție au fost sesizați, azi-noapte, în jurul orei 00.30, de în către un bărbat în vârstă de 61 de ani, din municipiul Constanța, cu privire la faptul că a fost apelat pe telefonul fix de către o persoană de sex femeiesc, care s-a recomandat a fi fiica acestuia, informându-l că a comis un accident de circulație și are nevoie de o sumă de bani.În timpul conversației, o altă persoană, cu voce bărbătească, a preluat convorbirea și s-a prezentat ca fiind avocatul fiicei sale, solicitând suma de 10.000 de euro pentru o presupusă intervenție chirurgicală de care ar fi avut nevoie victima accidentată în urma evenimentului rutier.Realizând că poate fi victima unei înșelăciuni, bătrânul a luat legătura cu familia și a înștiințat organele de poliție, fără a fi înregistrat niciun prejudiciu.Polițiștii constănțeni efectuează cercetări pentru identificarea autorului și tragerea lui la răspundere penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la înșelăciune.RECOMANDĂRI ALE POLIȚIȘTILOR CONSTĂNȚENIPentru a conștientiza populația, cu precădere persoanele de vârsta a III-a, cu privire la riscul la care se expun când au încredere în persoane necunoscute și le oferă sume de bani, în schimbul așa-ziselor ,,rezolvări de probleme cauzate de accidentele rutiere”, precizăm încă o dată faptul că în cazul unor accidente cu victime NU trebuie să se ofere sub nicio formă sau pretext sume de bani.Este foarte important pentru cetățeni să cunoască faptul că în nici un caz de accident rutier reprezentanții instituțiilor publice nu solicită bani pentru a rezolva o speță de natură penală.Se recomandă ca în astfel de cazuri, în care cetățenii sunt sunați și li se solicită diferite sume de bani telefonic, pentru “rezolvarea unor accidente rutiere, să se apeleze imediat la 112 sau la Poliție, pentru a se verifica dacă fiul, fiica, ruda, rudele au fost implicate într-un accident rutier.Astfel, polițiștii pot interveni pentru prevenirea comiterii unor înșelăciuni, iar persoanele care intenționează să comită astfel de fapte să fie identificate, depistate și trase la răspundere penală.