La un pas de tragedie. Un băiat a căzut de la etaj, într-un unui bloc din Constanța

Politistii Sectiei 5 au fost sesizati despre faptul ca, in zona CET, la un bloc, un tânăr de 20 de ani a căzut de la etajul 1 al apartamentului in care locuiește, pe un autoturism parcat lângă bloc.Din primele informații, se pare ca un vecin, incercand sa faca o gluma, l-a inchis pe tânărul de 20 de ani in locuinta, iar acesta a încercat să urce pe exteriorul blocului la etajul 3, unde se afla vecinul in cauza, moment în care a căzut. Victima este la spital, conștientă, cooperanta.