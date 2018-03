La un pas de o TRAGEDIE AVIATICĂ. Zeci de ROMÂNI au trăit clipe de spaimă. Ce spune Wizz Air

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Zeci de români au fost la un pas de o tragedie aviatică după ce avionul în care se aflau a decolat de pe aeroportul din Larnaca, în Cipru.O aeronavă a companiei Wizz Air, care decolase de pe Aeroporul din Larnaca, Cipru, spre București, a avut probleme imediat ce s-a ridicat de la sol. Din primele informații, aparatul de zbor a avut probleme tehnice.Potrivit BoardingPass, citată de Stiripesurse.ro, aparatul Airbus A321 s-a întors la rampă, după ce piloții și-au dat seama că sunt probleme la unul dintre motoare.La rampă, aeronava a fost așteptată de echipajele de urgență. Ulterior, pasagerii au fost debarcați din avion.Compania a transmis următoarele precizări, conform evz.ro„Zborul Wizz Air W6 3252 de la Larnaca la Bucuresti din 2 martie s-a intors la pozitie inainte de plecare ca o masura de precautie din cauza unui semn de posibila defectiune tehnica. In acest moment, aeronava este inspectata tehnic iar pasagerii au fost debarcati si li se ofera vouchere de alimente in conformitate cu politica Wizz Air si reglementarilor in vigoare. Echipa de la sol face eforturi pentru a se asigura ca, pana la finalizarea verificarilor, cand aeronava va putea decola, intarzierea si impactul asupra pasagerilor sa fie minime. Wizz Air isi cere scuze pentru inconvenientele cauzate, dar siguranta pasagerilor si a echipajului este prioritatea numarul unul a companiei”.