LA UN PAS DE O NOUĂ TRAGEDIE. TAB SCUFUNDAT ÎN DUNĂRE ÎN TIMPUL UNUI EXERCIŢIU MILITAR. ECHIPAJUL DE TREI MILITARI S-A SALVAT ÎN ULTIMA CLIPĂ

Despre pregatire militara

Aceste cazuri reflecta slaba pregatire a militarilor, din pacate slaba pregatire a ofiterilor armatei romane. Una e sa bati pas de defilare, sa te infoi cu gradele aruncate pe umar cu lopata de vremelnicii lumii, si alta-i sa pregatesti un program de lupta, in care trebuie sa stii cat mai multe date pana la detaliu. Din pacate si aici avem de-a face cu un munte de ioncompetenta al comandantilor militari. Culmea ca la pensii si salarii ies intotdeauna ca paduchii in frunte. Vorba aceea: La placinte inainte, la razboi inapoi. Care-i rezultatul expertizei tehnice cu camionul prabusit in prapastie ? Soferul era baut sau nu ?? Ce pregatire avea soferul ? De cat timp avea carnet de conducere ? O fi luat carnetul de conducere in Arges ? Aceste intrebari trebuie sa-si gaseasca raspunsul impreuna cu cele care rezulta din acest caz. Cu cat mai repede cu atat mai bine. Asta pentru credibilitatea ostirii romane. M.A N. -ul trebie sa lamureasca situatia cat mai urgent. Acum o intrebare pentru militari. Ce se intampla daca era o situatie de razboi ? Va spun eu. Nu mureati inecat, ci mureati impuscati ca iepurii. Ma poate contrazice cineva ??? Apropo, cati ofiteri ai armatei romane au murit pe teatrele de operatiuni in afara tarii !!! Raspuns : Niciunul. toti mortii au fost de la gradul de subofiter in jos. Dumnezeu sa-i ierte!