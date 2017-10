LA NOI SE POATE. Cum a reuşit "DOREL" să creeze haos în intersecţia de la CET

1

aiurea!

De intersectia asta va scriu de 5-6 ani. Problema a plecat de la modul ei de proiectare. Pe vremea cand circulau tramvaiele, chiar in intersectie erau refugii pentru statie. Pe aceste refugii erau semafoare. In felul asta, intersectia avea semafoare ce reglementau traficul pe fiecare sens de circulatie. Un accident de circulatie a scos din fucntiune un semafor din asta, central. (Acum vreo 6 ani.) A dat peste el si l-a darimat. ?!!! Nu stiu daca a fost pedepsit individul. Dar nu s-a mai montat altul in loc. Asta a creat haos, pentru ca semafoarele de trotuar nu semnalizau liber pentru tot bulevardul ci doar pentru jumatate. Vazind problemele, s-au demontat toate celelalte semafoare de pe mijlocul strazii. Raminind doar cele de pe trotuare. Dar nesincronizate pentru a reglementa tot traficul. Am sperat ca vor face sens giratoriu, dar... bulevardul a fost umplut de sensuri giratorii dar nu si aici?!!! Sa intelegem ca "Dorel" e noul nume al nazistului tzopaitor? Ar cam fi timpul sa faca un sens giratoriu aici... Nitel mai mare... Oricum, multumiri ca va ocupati si de problema aasta, dupa ani de sesizari...