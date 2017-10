La golănie, răspuns cu golănie! Merită să îţi rişti cariera pentru un pumn?

3

Uite efectul de bumerang

Doar v-am zis ca politistii sunt slab pregatiti .V-am spus ca nici psihologic nu sunt antrenati pentru o confruntare cu derbedeii din strada/trafic.Nici nu vazusem imaginile astea.Acolo a fost o reglare de conturi intre un derbedeu si un politist amator.Pe mine ma supara altceva.Derbedei ca Boureanu ajung in functii inalte de conducere.Asa se face ca in mana unui derbedeu ca Boureanu sta soarta a zeci de mii de oameni nevinovati,poate milioane de oameni.Boureanu nu ar fi ajuns in politica daca el,la randul lui,nu ar fi fost sprijinit/propus de alt derbedeu aflat deja in politica,derbedeu care la randul lui este ales de noi.Nu exista niciun filtru,nicio selectie in lumea politicienilor.Pumnul primit de Boureanu in mecla de la politist a fost ca o lovitura de bumerang.A fost ca un bumerang care s-a intors tot acolo de unde a plecat.Politistul este slab pregatit pentru ca politicul,poate Boureanu,nu s-a intereseat de pregatiriea sau selectia politistilor.Incompetenta a plecat din capul unui politruc ca Boureanu si s-a intors ca un bumerang tot in moaca lui Boureanu.Sa-i fie de bine.Este ca si cum Boureanu si-ar fi dat cu tesla in fudulii.O sa mai avem ocazia sa vedem cum politicienii se lovesc cu tesla in fudulii.Sa fiti atenti la recentele evenimente din PSD.(Vezi Liviu Dragnea)