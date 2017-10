La anul, poliţiştii constănţeni se mută pe plajele „virgine“

La anul, polițiștii constănțeni se mută pe plajele „virgine“

Polițiștii constănțeni au analizat modul în care au acționat în perioada sezonului estival și au ajuns la concluzia că, pentru anul viitor, trebuie să facă unele modificări.În primul rând, își vor concentra mai mult atenția asupra plajelor „virgine“, mai nou, preferatele infractorilor. Vara s-a încheiat de mult, turiștii au plecat acasă, astfel că repre-zentanții Inspectoratului Județean de Poliție Constanța au tras și ei linie și au analizat activitatea desfășurată în timpul sezonului estival. În linii mari, bilanțul este mulțumitor, căci au fost înregistrate mai puține infracțiuni. În cifre, sezonul estival se prezintă astfel: nicio infracțiune cu violență (omor sau tentativă de omor) comisă asupra turiștilor, furturile din camerele de hotel s-au înjumătățit comparativ cu vara lui 2010, iar numărul infrac-torilor surprinși în flagrant a crescut cu 25%, față de aceeași perioadă luată ca reper. De asemenea, a scăzut cu 13% numărul accidentelor grave și al victimelor. Unde a fost Poliția Locală? În schimb, au crescut furturile din autoturisme și de pe plajă. Referitor la sectorul de plajă, comisarul șef Valentin Burlacu, șeful IPJ Constanța, a declarat, pentru „Cuget Liber”: „Noi nu avem polițiști pe plajă, acest sector ar fi trebuit, anul acesta, acoperit de Poliția Locală. Din nefericire, la Constanța, Poliția Locală nu funcționează așa cum ar trebui. Paradoxal, deși este vorba de al doilea oraș din țară, de un oraș turistic chiar și în extrasezon. Am fi putut face patrule și cu polițiști locali, așa cum facem cu jandarmii; îmi doresc mult să văd astfel de patrule. Dacă am fi avut și polițiști locali, am fi înregistrat mai puține infracțiuni stradale, căci numărul lor a crescut în timpul zilei, iar acest segment ar fi putut fi acoperit de aceștia, căci noi, recunosc, ne-am concentrat mai mult pe perioada nopții”. Planuri pentru 2012 În urma analizării activității desfășurate în această vară, repre-zentantul IPJ Constanța a subliniat că, pentru anul viitor, polițiștii își vor muta atenția mai mult asupra noilor locuri de distracții. Adică asupra plajelor „virgine” de la Corbu, Vadu și Limanu. „S-a constatat că, în aceste zone, unde sunt locuri de distracții ad-hoc, cu corturi, au avut loc mai multe infracțiuni. De aceea, regândirea abordării sezonului estival va presupune extinderea zonei de asigurare a ordinii publice și în aceste zone”, a declarat șeful inspectoratului constănțean.