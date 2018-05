L-au "înfundat" bine! Dănuţ Căpăţână, încă 10 ani de puşcărie

2

O sluga de partid.Prostii astia ca el sunt pusi sa fure pentru partid in primul rand si apoi pentru el.Ei stiu ce fac chiar daca ordinele astea nu sunt exprimate in scris sau in clar.Ca o paranteza,nici Ceausescu nu a dat ordin sa se traga in populatie in mod explicit.Nu poti sa furi fara "binecuvantarea" partidului aflat la putere.Daca furi fara acordul partidului esti inlaturat imediat sau nu esti numit pe functie.Li s-a promis protectie de la partid si ei au crezut in partid mai ales ca au avut si exemple concrete o perioada de timp.Genul asta de furt este un fel de loterie.Poate seamana mai mult cu o ruleta ruseasca.In tot cazul probabilitatea de a te imbogati este mai mare decat probabilitatea de a castiga o avere la loterie.Cu cat legile sunt mai complicate si zapacite cu atat creste probabilitatea de a face avere in politica sau din escrocherii in general.Mazare a patit la fel.Nu-i iau apararea lui Mazare.Sunt un antimazarist inrait.Il spurc de cate ori am ocazia.Daca vreti sa cautati porci,cautati-i la varful partidului.Asta ati votat.Sa fiti iubiti !

Răspuns la: Y

Adăugat de : X, 27 aprilie

Un porc