L-aţi văzut? Un tânăr, bolnav psihic, a dipărut de acasă

L-ați văzut? Un tânăr, bolnav psihic, a dipărut de acasă

Ştire online publicată Joi, 03 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Polițiștii Secției 4 au fost anunțați pe data de 2 mai a.c. despre dispariția lui Bacî Amet, de 29 de ani. Din informațiile pe care le dețin până în prezent oamenii legii, tânărul a plecat de acasă pe 1 mai a.c. și nu a mai dat niciun semn de viață.Bărbatul suferă de retard pihic și deficiențe locomotorii, iar la vârsta de 8 ani, în cursul anului 1991, a plecat de la domiciliu fiind identificat după aproximativ 8 ani la un centru din municipiul Slobozia, fiind adus la domiciliu, unde după aproximativ 5-6 luni, în anul 1998, a plecat din nou.Tânărul are 1,60m, constituție atletică, ten deschis, păr blond, ochi albaștri iar ca semne particulare are piciorul drept mai scurt și are deficiențe de mers.Cetățenii care pot furniza orice informații în legătură cu această persoană sunt rugați să contacteze Secția 4 Poliție sau Dispeceratul I.P.J. Constanța, tel.0241.611364 int.20005.