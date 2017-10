L-aţi văzut? Familia vă cere ajutorul pentru a-l găsi

L-ați văzut? Familia vă cere ajutorul pentru a-l găsi

O familie din Medgidia a solicitat sprijinul polițiștilor, iar acum, prin intermediul „Cuget Liber”, apelează și la ajutorul cetățenilor, pentru găsirea unui băiețel de 12 ani și jumătate, care a fugit de acasă de mai bine de o săptămână.Cosmin Asavei locuiește într-o fermă de la marginea Medgidiei, împreună cu fratele său cu un an mai mare, ambii fiind în grija surorii lor și a soțului acesteia, după ce în 2012 părinții lor au murit, în urma unor tragice evenimente. Pe fondul consumului de băuturi alcoolice, tatăl lor a omorât-o în bătaie, după care, ajuns după gratii, și-a pus capăt zilelor.În ciuda tragediei prin care au trecut, frații au rămas uniți, iar sora cea mai mare, Ionela Morcov, i-a luat în grijă.De opt zile, însă, familia nu mai știe nimic de Cosmin. „Joia trecută (n.r. 31 iulie), seara, era în fața casei cu băieții, se jucau cu mingea. Eu și soțul meu am plecat jumătate de oră de acasă, iar când ne-am întors, fugise. A plecat împreună cu un alt băiețel de vârsta lui, de aici din zonă, Gabriel, care a crescut mai mult prin centrele de plasament și care a mai fost fugit de acasă. A luat din casă hainele de școală ale lui și ale fratelui lui, două telefoane mobile și 38 de lei, banii pe care-i aveam în casă”, ne-a spus Ionela, sora mai mare a băiatului.Tânăra nu-și explică ce s-a întâmplat, de ce a recurs copilul la acest gest. „Este liniștit, timid, nu a făcut niciodată probleme. Dar s-a luat după băiatul celălalt”, spune femeia.Ultima informație pe care o au familiile despre cei doi băieți este că s-ar afla în municipiul Constanța sau în stațiunea Mamaia. „În noaptea de duminică spre luni, băiatul cu care a fugit a fost găsit în Constanța. Polițiștii l-au dus la Adăpostul «Gheorghe Hagi» al Protecției Copilului Constanța, dar până când au ajuns tatăl lui și soțul meu, a doua zi, fugise deja. Fratele acestui băiat a spus că a fost sunat o dată de cei doi, care i-ar fi spus că sunt la mașinuțe, în stațiunea Mamaia. De atunci nu mai știm nimic despre ei. Am încercat să dăm de Cosmin telefonic, dar încă din seara în care a fugit telefoanele au fost închise”, a adăugat sora adolescentului.v v vSemnalmentele minorului sunt: 1,50 metri înălțime, aproximativ 45 - 50 kilograme, păr blond șaten, ochi căprui. La data dispariției era îmbrăcat cu un tricou gri, cu un model de „ATV” imprimat pe partea din față, având o combinație de culori - albastru, gri și alb, cu o pereche blue-jeans albaștri și era încălțat cu pantofi sport negri, cu dungă fosforescentă pe margine.Cei care pot oferi informații despre acest băiat sunt rugați să anunțe Poliția Medgidia sau Dispeceratul Poliției Constanța, la numărul de telefon 0241/611.364.