KOVESI, PRIMA REACŢIE OFICIALĂ DUPĂ ANUNŢUL REVOCĂRII SALE DE LA CONDUCEREA DNA

1

Va faceti iluzii

Nu mai invocati legea.Ce pret are legea in Tara Faradelegilor ? PSD nu are lege.Si la destituirea presedintelui Basescu s-a "respectat" legea dupa ce ea a fost modificata dupa placul pesedieilor.Sa ne aducem aminte ca pesedistii au fost in stare sa modifice legea referendumului si chiar numarul total de locuitori ai Romaniei ca le dea cu plus la destituire.Emigrantii cu cetatanie romana nu au contat si nici lucratorii romani din strainatate.Executia procurorului Codruța Kovesi este o executie in cel mai abject stil bolsevic al anilor 1950.Ati vazut de ce este bine sa invatam istorie ? Ca sa nu repetem greselile ei.Nu este cazul nostru.Bolsevicii infractorului Dragnea nu vor ceda in niciun chip.Asta pana in ziua de apoi,cand ne vom spune cuvantul....Mi-e scarba, bolsevicilor ?!