Kovesi, inculpată. Europa reacționează: Extrem de dubios. Un truc josnic al guvernării corupte

Mai mulți eurodeputați, printre care și câțiva din conducerea Comisiei LIBE, au criticat măsura controlului judiciar dispusă de secția de anchetare a magistraților în cazul Laurei Codruța Kovesi, candidat la șefia Parchetului UE."Un motiv în plus pentru ca doamna Kovesi să fie numită Procuror-șef European. Săptămâna viitoare este a treia rundă de negocieri cu Consiliul", a scris Judith Sargentini, pe Twitter, publicând un articol din presa străină despre punerea sub control judiciar a fostei șefe DNA.O altă membră din Comisia LIBE, Ana Gomes, membra portugheză din grupul europarlamentar al socialiștilor PES, a scris pe Twitter: "Un truc josnic al actualei guvernări corupte a lui Liviu Dragnea și a premierului său marionetă. Unul prostesc: ar putea la fel de bine să se întoarcă împotriva sa. PES și progresiștii aud și fac ce social-democrații suedezi recomandă pentru PSD România (excluderea din PES - n.red.)"."Este extrem de dubios și îngrijorător ce se întâmplă în România acum: Guvernul român încearcă de ceva vreme să o împiedice pe Laura Codruța Kovesi din a deveni Procurorul-șef european. Acum, o entitate judiciară nou formată care este direct controlată de către exact același guvern, o acuză de corupție. România trebuie să garanteze o investigație independentă și complet transparentă!", a scris și Ska Keller, candidatul fruntaș al Verzilor la europarlamentare, pe aceeași rețea de socializare, notează ziare.com. Ea este membra supleantă a Comisiei LIBE din Parlamentul European.Reamintim că fosta șefă a DNA a fost pusă sub control judiciar, joi, cu interdicția de a părăsi țara. Decizia a fost luată de procurorii de la Secția Specială pentru Investigarea Magistraților, unde Kovesi a fost audiată mai bine de șase ore și jumătate, în dosarul privind extrădarea lui Nicolae Popa.Vineri, Laura Codruța Kovesi a contestat controlul judiciar la Instanța Supremă. Fosta șefă a DNA a mers personal pentru a depune acțiunea. Nici nu a ajuns bine, că a și fost stabilit termenul judecării contestației: este vorba de miercurea viitoare, 3 aprilie.Între timp, Secția specială a anunțat oficial ce interdicții are Kovesi pentru următoarele 60 de zile. Nu are voie să părăsească țara, nu-și mai poate desfășura activitatea de procuror și i se interzice să discute cu presa despre anchetă.Sursa: romaniatv.net