Kovesi: Firme private sunt plătite să ne hărţuiască. Nu suntem indimidaţi

Cine esti esti tu de fapt Laura Codruta Kovesi ?

Laura Codruța Kovesi, fiica celui mai longeviv procuror șef ceaușist Președintele Traian Băsescu și ministresa Monica Macovei au promovat-o, în 2006, în funcția de procuror general al României pe Laura Codruța Kovesi, care avea vârsta de 33 de ani, era originară din municipiul Mediaș și activa ca șefă a structurii DIICOT Sibiu, funcție în care nu se remarcase cu nimic deosebit. Tatăl lui Kovesi, Ioan Lascu, era de profesie procuror și a deținut timp de 30 de ani funcția de procuror șef al Parchetului Mediaș, stabilind un record de longevitate într-o astfel de funcție. Aproape 20 de ani, Ioan Lascu a exercitat funcția de procuror șef al Procuraturii locale Mediaș în timpul dictaturii ceaușiste. În această perioadă s-a remarcat prin exces de zel în apărarea regimului ceaușist și printr-o colaborare strânsă cu structurile locale ale Miliției, Securității și Partidului Comunist Român. În calitate de procuror șef, Lascu a fost cooptat în Comitetul municipal Mediaș al PCR, fiind inclus astfel în nomenclatura comunistă. Procurorul șef Ioan Lascu și-a arătat atașamentul față de regimul ceaușist și printr-o serie de articole publicate în Revista Română de Drept. Profitând de poziția sa, procurorul șef Lascu a fost implicat și în afaceri cu gaz metan, la Mediaș aflându-se și atunci capitala gazului românesc și numeroși colegi din țară apelând la acesta pentru a le rezolva aprobări pentru introducerea gazului metan. În timpul regimului comunist, procurorul șef Ioan Lascu a primit cu chirie o casă naționalizată pe strada Sondorilor nr.14 din Mediaș, pe care a cumpărat-o ulterior în baza Legii nr.112/1995. Casa respectivă a aparținut familiei Krestel Johann, care a plecat definitiv în Germania înainte de 1989, astfel că a fost naționalizată, cu plata de despăgubiri. Casa respectivă a fost construită în sistem duplex cu casa situată pe strada Sondorilor nr.12, care a aparținut familiei Krestel Hanz, verișor cu Krestel Johann, care a plecat, de asemenea, definitiv din țară, astfel că a fost naționalizată, cu plata de despăgubiri. Casa de pe strada Sondorilor nr.12 a fost închiriată soților Spineanu Ilie și Doina, care au cumpărat-o, de asemenea, în baza Legii nr.112/1995, încheind în acest sens contractul de vânzare-cumpărare nr.2690/29.05.2002 cu Primăria municipiului Mediaș și înscriind-o în Cartea Funciară conform încheierii nr.2202/29.05.2002. Procurorul șef Lascu a pus ochii și pe casa vecină de pe strada Sondorilor nr.12, incitându-i pe foștii proprietari Krestel Hanz și Regina să efectueze demersuri pentru redobândirea acesteia. Astfel s-a ajuns, în mod stupefiant, la desființarea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului de pe strada Sondorilor nr.12 de către soții Spineanu Ilie și Doina, prin sentința civilă a Tribunalului Sibiu, Secția Civilă, nr.205/25.02.2008, rămasă definitivă prin decizia civilă a Curții de Apel Alba Iulia nr.86/A/09.05.2008 și irevocabilă prin decizia civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție nr.10.063/11.12.2009, deși foști proprietari nu depuseseră notificare legală de restituire a imobilului în natură ci doar o notificare pentru despăgubiri bănești. Menționez că soții Krestel Hanz și Regina au fabricat în 2004, după depunerea notificării pentru despăgubiri bănești, o notificare de restituire în natură, în care se menționează că aceasta a fost expediată în anul 2001, dar instanța de judecată a înlăturat-o din probatoriu întrucât nu a ajuns la nicio instituție în termenul stipulat prin Legea nr.10/2001. Soții Spineanu au formulat plângere pentru fals intelectual și uz de fals împotriva soților Krestel și executorului judecătoresc Tudor Vasile Petru, dar Parchetul Mediaș, la care activa Ioan Lascu, a dispun neînceperea urmăririi penale după ce a tergiversat soluționarea cauzei din 2005 până în 2010. După aproape un deceniu de procese, soții Spineanu au pierdut și au părăsit casa poftită de părinții ex-procurorului general Laura Codruța Kovesi, actualmente procuror șef al DNA, pe aceasta fiind puse lacăte în prezent. Consiliul Superior al Magistraturii ar trebui, ca și în cazul părinților ex-ministrului Monica Macovei, să efectueze verificări prin Inspecția Judiciară asupra neregularităților din litigiile dintre familiile Spineanu și Krestel și asupra potențialelor inluențe exercitate în justiție și administrație de Laura Codruța Kovesi și părinții săi. Un argument în acest sens este și faptul că Primăria municipiului Mediaș nu s-a comportat și nu s-a apărat în litigiile respective ca un proprietar, cel mai probabil datorită influențelor exercitate de procurorul șef Lascu. Pe atunci se numea Laura Codruta Lascu. Fusese baschetbalista, absolvise Dreptul la Cluj si lucra la Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu. L-a cunoscut pe inginerul sibian Eduard Kovesi, pasionat de parasutism si s-au casatorit in anul 2002. Se spune ca el a fost racolat intre timp de serviciile secrete maghiare. A urmat avansarea ei ca sefa a DIICOT Sibiu, el a devenit director la RDS&RCS Sibiu. In 2006, Laura Codruta Kovesi era numita de Monica Macovei Procuror General al Romaniei. Prima s-a mutat in Bucuresti Codruta, pentru a-si prelua functia si au stat despartiti cateva luni, perioada in care au intervenit intre ei certuri, datorita vietii pe care o ducea fiecare. In ianuarie 2007, Eduard renunta la viata din Sibiu si se muta in capitala, pentru a-si deschide o firma. Pana la mijlocul anului insa, relatiile celor doi s-au deteriorat si in iunie 2007 depuneau impreuna cerea de divort. Ambii au fost extrem de discreti in legatura cu amanuntele despre viata lor de familie. Lascu, Lascu,Lascu....un nume cunoscut constantenilor, nu-i asa ?.....