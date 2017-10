KMG International îşi reconfirmă angajamentele asumate faţă de statul român

KMG International își reconfirmă angajamentele asumate față de statul român

Ştire online publicată Marţi, 22 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Pentru a evita neînțelegerile sau interpretarea eronată de către public a declarațiilor lansate recent în mass-media de către dl Daniel Horodniceanu cu privire la stadiul unui „dosar Rompetrol“ în curs de desfășurare la DIICOT, KMG International oferă o serie de clarificări.„KazMunayGas a achiziționat un pachet de 75% din The Rompetrol Group NV în anul 2007 și a preluat conducerea executivă a grupului în anul 2009, după achiziționarea pachetului rezidual de 25% din acțiuni. Niciuna dintre faptele sau omisiunile fostului acționar majoritar sau ale conducerii The Rompetrol Group NV nu pot cădea în respon-sabilitatea managementului și a angajaților de după anul 2009 ai Grupului, denumit în prezent KMG International.KMG International este o filială a KazMunayGas, Compania Națională Petrol și Gaze din Kazakhstan. Sub acționariatul actual și conducerea din prezent a companiei KazMunayGas, KMG International acționează în acord cu standardele de etică în afaceri, respectând legislația din Româ-nia, țară în care grupul deține o parte importată a activelor și în care își desfășoară operațiunile.Reamintim că KazMunayGaz a dovedit deja respectarea angaja-mentului de a contribui la dezvoltarea României ca un hub energetic pentru regiunea Mării Negre, prin investiții în valoare de aproximativ 4 miliarde dolari începând din anul 2007, în operațiuni derulate de mai mult de 5.000 de angajați din România. Gru-pul a plătit în perioada 2007 - 2014 mai mult de 12 miliarde dolari la bugetul statului român.KazMunayGas International și-a asumat, față de guvernul român, dezvoltarea unui fond de investiții mixt româno-kazah, cu un aport de capital de 150 de milioane dolari și urmărind o țintă totală a activelor de până la 1 miliard dolari, în funcție de condițiile de piață. KazMunayGas International așteaptă din partea Guvernului român parcur-gerea unor pași administrativi necesari pentru înființarea entității de proiect a fondului de investiții, în timp ce proiecte în valoare de peste 300 milioane dolari au fost deja identificate și sunt pregătite pentru a fi transferate către fond și pentru a fi dezvol-tate în România.Prin urmare, performanța și reputația solidă a Grupului KMG International reprezintă rezultatele muncii depuse de actualii acționari și de echipa de management, cu respec-tarea de către aceștia a angaja-mentelor asumate.De aceea, ne așteptăm ca în viitor, înalți oficiali ai statului român să delimiteze și să definească cu mai multă precizie scopul și aria investigațiilor referitoare la evenimente petrecute înaintea prezenței KazMunayGas în România. Astfel, opinia publică va fi corect informată, iar ambiguitățile care pot genera riscuri reputaționale vor fi evitate”, se arată într-un comunicat de presă al KMG International.