Klaus Iohannis, despre cazul lui Sebastian Ghiţă, la întâlnirea cu preşedintele Serbiei: Nu e treaba preşedinţilor

Klaus Iohannis, despre cazul lui Sebastian Ghiță, la întâlnirea cu președintele Serbiei: Nu e treaba președinților

Ştire online publicată Joi, 08 Martie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Klaus Iohannis l-a primit, joi, la Palatul Cotroceni, pe omologul său sârb, Aleksandar Vuèiæ, pe agenda discuțiilor fiind cooperarea bilaterală dintre cele două state, dar și modalitățile de sprijin din partea României al procesului de aderare a Serbiei la UE.Klaus Iohannis a declarat joi, după întâlnirea cu președintele Serbiei, Aleksandar Vuèiæ, că nu este problema șefilor de stat să discute situația unui fugar, precum Sebastian Ghiță, dar totuși a ridicat această problemă știind că presa va fi interesată, potrivit Mediafax."Nu am discutat (n.r.: despre cazul Sebastian Ghiță), dar l-am întrebat auzind că sunteți interesați, și mi-a spus ca nu știe. Nu e treaba președinților să se ocupe de cei care care fug de justiția românească", a declarat președintele Klaus Iohannis.La rândul său, Aleksandar Vuèiæ, președintele Serbiei, a spus că l-a întrebat pe ministrul Justiției din țara sa și așteaptă un răspuns."Nu am prea multe date în acest sens, dar organizațiile juridice se ocupă de această chestiune. Când președintele m-a întrebat, am întrebat și eu ministrul Justiției din Serbia și vom primi în cursul zilei de azi un răspuns", a declarat Aleksandar Vuèiæ.