Klaus Iohannis convoacă CSAT, în mijlocul scandalului cu salariile militarilor. Care sunt temele

Ştire online publicată Joi, 07 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

"Joi, 14 septembrie, ora 11, la Palatul Cotroceni, are loc ședinta Consiliului Suprem de Apărare, condusă de președinte. Se va dezbate participarea Armatei române la o misiune navală sub conducerea NATO, dar și strategia națională în vederea proliferarii armelor de distrugere în masă", a spus Mădălina Dobrovlschi.Aceasta a mai declarat că președintele a fost informat cu privire la situațai din MApN și a cerut soluționarea crizei:"Președintele României a fost informat în permanență în legătură cu situația din MApN, a avut un dialog, așa cum v-am informat, cu premierul, a cerut soluționarea problemei din MApN, lucru care s-a întîmplat. (...) Premierul a primit demisia din partea mininistrului, iar președintele a fost de acord cu propunerea premierului", a spus Dobrovolschi, întrebată despre poziția Administrației Prezidențiale cu privire la disputa din Ministerul Apărării.Dobrovolschi a mai anunțat că președintele va participa și la reuniunea ONU, care va avea loc la New York, între 18-23 seprembrie."Președintele va particpa la Adunarea Generală ONU de la New York. Este vorba despre sesiunea cu numărul 72. Sunt, evident, o serie de acțiuni și de întâlniri importante care se află în agenda președintelui, tocmai de aceea la momentul potrivit veți primi un program detaliat, complex", a anunțat Dobrovolschi. Reuniunea din 2017 are tema "Concentrându-ne pe Oameni: Eforturi pentru Pace și a Viață Decentă pentru toți pe o Planetă Sustenabilă".