Justiţiar sau agresor? De ce nu au dat cu pumnii şi ceilalţi jandarmi? De ce colegii l-au tras din faţa manifestanţilor?

Justițiar sau agresor? De ce nu au dat cu pumnii și ceilalți jandarmi? De ce colegii l-au tras din fața manifestanților?

După scandalul ivit în timpul protestelor de sâmbătă, din Piața Universității de la București, unde un jandarm a fost surprins de camerele de luat vederi în timp de lovea cu bestialitate un bătrân ce îl implora să nu mai dea, a urmat un val de critici, de indignare față de gestul jandarmului.În replică, tot un purtător al uniformei albastre a transmis opiniei publice o scrisoare, în care îi ia apărarea colegului său, explicând totodată care îi erau atribuțiile.Redau, în rândurile următoare, scrisoarea jandarmului, una de bun simț de altfel, apoi voi face câteva precizări.„Sunt jandarm...Văd că ne tot judecați și ne analizați pe toate părțile! Am câteva întrebări pentru voi, cei ce vă dați cu părerea despre noi.- Când aruncați cu pietre..., când înjurați... sau când trageți de acele garduri... de cele mai multe ori instalate și pentru siguranța voastră..., analizați sau judecați situația în care vă implicați...?- Vă asumați riscul... când vă avântați la huiduit..., tocmai pe cei ce vă apără..., uitând scopul manifestărilor la care participați?- Știți care este rolul nostru în astfel de situații, la astfel de manifestări, înainte de-a deveni agresivi?- Ați vrea să plecăm capul în fața agresivităților voastre... - indiferent că vă cereți dreptul... sau să vreți să se facă dreptate, lucru pe care și noi ni-l dorim de fiecare dată -, dar ați vrea să intervenim, când sunteți agresați, abuzați, furați de către răufăcători...!?- Cum credeți că vom mai interveni la infractori... dacă în fața voastră am pleca capul?- Vă așteptați să plecăm capul în fața voastră fiindcă vă cereți drepturile? Dar știți și ce îndatoriri de serviciu avem când suntem acolo? Știți că avem datoria de-a apăra orice cetățean al țării... și nu numai pe voi? ...Și știți că și noi suntem cetățeni ai acestei țări?- Știți că avem datoria morală față de familiile noastre să ne ducem întregi acasă? - Pentru ca asta să se întâmple... o vom face prin orice mijloace! Și voi ați face-o la fel! Corecților! - Iar unii dintre voi... în astfel de situații ați fugi ca lașii!- Dacă citiți și înțelegeți aceste lucruri... vă întreb: „Care sunt lecțiile voastre de moralitate când ne îngrădiți îndatoririle de serviciu, dreptul de-a ne duce întregi acasă și dreptul de-a fi imparțiali în orice situație?”Nu uitați un lucru! La aceste mitinguri, participă și familiile noastre și... de multe ori ne dorim aceleași lucruri pe care și voi vi le doriți! Aveți curajul sa discerneți după modelele unei rațiuni corecte ceea ce vreau să vă transmit?Sunteți supărați pe noi că ne facem treaba! Mă întreb cum vă faceți voi serviciul!? Sincer vă spun că ne dezamăgiți de fiecare dată când comentați aiurea... fără să țineți cont de ce simțim când suntem între voi... două tabere de români... fiecare cu interesele lor...!!!XXXȘi acum, câteva precizări. În primul și în primul rând, absolut nimeni (și aici mă refer la televiziunile și ziarele importante; nu bloggeri, nu comentatori) nu a avut o atitudine critică împotriva Jandarmeriei. Nu am citit în niciun ziar și nu am auzit nimic virulent la TV la adresa instituție numită Jandarmerie. Nu, nu nu! Chiar și opinia personală publicată într-o ediție anterioară avea o singură țintă: acel jandarm care a lovit cu pumnul un bătrân ce-i putea fi lesne tată. De altfel, personajul cu pricina, Șerban Răducu, de 33 de ani, a intrat în vizorul procurorilor Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, care s-au sesizat din oficiu în legătură cu privire la săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă.„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public cu privire la incidentele petrecute cu ocazia manifestației din data de 20 ianuarie 2018, ce s-a desfășurat în Piața Universității din București, Biroul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este abilitat să aducă la cunoștința publicului următoarele. La data de 22 ianuarie 2018, procurorii Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar București s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de purtare abuzivă prev. de art. 296 alin. 2 din Codul penal, constând în aceea că unul dintre jandarmii din dispozitivul desfășurat pentru menținerea ordinii și liniștii publice a agresat fizic una sau mai multe persoane, pe fondul unei busculade create în zona cordonului de protecție”, se precizează într-un comunicat al Parchetului Militar.Și încă o serie de întrebări. De ce colegii jandarmului amintit nu au avut același comportament agresiv? De ce nu au dat și ei cu pumnii? De ce l-au tras la un moment dat chiar ei pe Răducu din fața manifestanților? Sesizaseră oare că jandarmul își pierduse cumpătul și nu mai putea evalua corect situația din teren? Este cumva cunoscut acest Răducu în rândul cameramanilor drept o persoană cu potențial agresiv? Cum se explică faptul că, din acea mare de oameni și dintre miile de jandarmi prezenți la evenimente, a fost surprins tocmai el, lovind cu pumnii un bătrân, ca pe un animal? I-a ordonat cineva prin cască să dea cu pumnii?XXXP.S 1. Dezaprob total atitudinea celor care au publicat, în acest context, informații despre sora sa, profesoară în Padina, condamnată tot pentru violență. Punem în dezbatere comportamentul său, nu al familiei!P.S. 2. I-am acordat deja prea multă importanță acestui personaj cenușiu. Despre el, vom mai scrie doar la finalul anchetei Parchetului Militar, să vedem dacă va mai rămâne sau nu în Jandarmerie.