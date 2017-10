Justiţia se screme să rezolve cumva dosarul bramburit al lui Bamburic

Justiția se screme să rezolve cumva dosarul bramburit al lui Bamburic

Judecătorii constănțeni continuă să sfideze realitatea și, odată cu ea, noile probe care apar permanent și care demonstrează că dosarul „Bamburic” este atât de… bramburit încât nimeni nu mai înțelege nimic din el. Ieri, s-a petrecut un nou episod care demonstrează că ancheta procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, care poate a pornit și s-a bazat, inițial, pe indicii clare de vinovăție (nu se știe nici acum ale cui?) s-a pierdut pe parcurs în „tentative de probe”, ba, chiar, în fabricarea unora, numai în dorința de a-i avea pe singurii suspecți pentru care s-a reușit, într-o oarecare măsură, legarea lor de comiterea tentativei de omor, după gratii. Magistrații de la Tribunal l-au audiat, ieri, pe martorul Florin Sebastian Pătru, pe mărturia căruia procurorii și judecătorii s-au bazat atunci când au dispus rearestarea celor trei suspecți, Daniel Lili Dediu, Dănuț Maricel Mustață și Grigore Nicolae Dănilă. El ar fi declarat, în fața unui procuror de la DIICOT, în luna mai 2009, la foarte scurt timp după ce inculpații au fost eliberați, că Dediu i-ar fi povestit, în celula de la IPJ Constanța în care stăteau, cum ar fi comis fapta și că i-ar fi cerut, contra unor sume importante de bani, să-l elimine pe Bamburic. Pe baza declarației unui individ care este cercetat pentru comiterea unei infracțiuni de omor, cei trei suspecți au fost rearestați. Florin Sebastian Pătru a spus, ieri, în fața judecătorului de la Tribunal: „am fost coleg în arestul IPJ cu Dediu Daniel. Niciodată nu am purtat vreo discuție cu Dediu cu privire la partea vătămată Bamburic. Nu mi s-a propus de Dediu să-i suprim viața lui Bamburic. Dediu nu mi-a spus de ce este arestat preventiv, mi-a spus doar că nu e vinovat”. Cu privire la procesul-verbal din data de 8.05.2009, Pătru a declarat: „l-am semnat fără să-l citesc, în timp ce mă aflam în anchetă la procurorul Bejan. Eram sub influența unor pastile, pentru că am avut o tentativă de suicid. Am discutat cu procurorul Bejan, care mi-a condiționat punerea în libertate de o deplasare la Galați, unde să mă întâlnesc cu Dediu, având asupra mea un microfon. Trebuia să scot informații de la el cu privire la fapta comisă împotriva lui Bamburic. Mi-a spus că m-ar fi avantajat și pe mine la dosarul meu penal”. Dată fiind această întorsătură de situație, care demonstrează că rearestarea preventivă a celor trei s-a bazat mai mult pe șantaj și păcălire a unui individ certat cu legea, decât pe probe efective, avocatul suspecților, Dumitru Hagiu, a solicitat restituirea cauzei la procurori, și nu la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța ci la DIICOT, pentru refacerea urmăririi penale, pentru că ar fi fost încălcată competența materială, pentru că s-ar fi făcut o „încadrare juridică artificială”. În opinia lui Hagiu, rechizitoriul ar fi lovit de nulitate absolută și instanța nu ar fi fost sesizată în spiritul și litera legii. Un alt semn de întrebare pornește și de la faptul că procurorul de caz a dispus disjungerea cauzei față de instigatori, în condițiile în care unui judecător i-ar fi foarte greu să se pronunțe cu privire la vinovăția sau nu a celor trei dacă nu știe ce implicare au avut persoanele care se presupune că au comandat asasinarea lui Bamburic. De asemenea, în opinia apărării, faptul că mai multe propuneri de probe, cum sunt: efectuarea probelor ADN și în ceea ce-l privește pe Toager (martorul care a declarat că cei trei au comis tentativa de omor), confruntarea inculpaților cu același Toager, depunerea la dosar a fotografiilor de la podul Giurgeni (pe unde ar fi trecut inculpații în noaptea comiterii tentativei de asasinat), părerea unui expert în telecomunicații (care să explice de ce a fost reperat unul dintre telefoanele inculpaților în Constanța, în perioada comiterii faptei) ș.a.m.d., au fost respinse de procuror ar duce la ideea că urmărirea penală nu ar fi completă și că, în mod greșit, procurorul a purces la efectuarea rechizitoriului. Dată fiind declarația lui Pătru, pe care s-au bazat judecătorii în momentul luării măsurii arestării preventive, avocatul a solicitat înlocuirea măsurii de arest preventiv cu obligarea de a nu părăsi țara. Procurorul de ședință a fost însă de părere că situația nu se modifică cu nimic, „că nu poate fi luată de bază declarația lui Pătru” (?!). Dar dacă este așa, rămâne întrebarea: de ce procurorii au luat-o în considerare atunci când au propus arestarea preventivă pe baza ei?! Judecătorul de ședință s-a pronunțat, ieri după-amiază, și a decis să respingă atât cererea de restituire a cauzei la procurori, cât și cea de înlocuire a măsurii arestului preventiv. Amintim că cei trei sunt presupușii vinovați de tentativa de omor de la începutul anului trecut comisă asupra omului de afaceri Liviu Dorin Bamburic, care a fost împușcat cu nouă focuri de armă, dar a reușit să supraviețuiască.