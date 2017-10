Jurnaliştii turci jefuiţi la Constanţa şi-au recuperat camerele de filmat

Jurnaliștii turci jefuiți la Constanța și-au recuperat camerele de filmat

Polițiștii constănțeni au recuperat camerele de filmat furate, în urmă cu o săptămână, dintr-un microbuz parcatpe strada Labirint, din Constanța, aparținând unor jurnaliști turci. Din câte se pare, aparatele au fost găsite acasă la niște persoane ale căror imobile au fost percheziționate la finele săptămânii trecute. „Sunt bucuros că am recuperat camerele de filmat într-un timp atât de scurt”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, șeful Inspecto-raului de Poliție al Județului Constanța, comisar șef Valentin Burlacu. „Numai că urmează să ne luptăm cu legislația, pentru că, din câte se pare, minorul implicat în infracțiune are sub 14 ani”, a mai completat șeful IPJ Constanța. Mai mult decât atât, surse din cadrul IPJ ne-au declarat că se fac cercetări și sub alt aspect. Polițiștii vor să vadă dacă este vorba de o rețea, pentru că, în aceeași modalitate, s-a acționat în mai multe cazuri de furt.Amintim că, la data de 23 octombrie, ziariștii, respectiv doi cameramani și un reporter, de la postul de televiziune TRT, din Turcia, au reclamat la poliție că au fost jefuiți, între orele 21,10 - 22,15, când luau cina la un restaurant din apropierea Gării. Ei au declarat că le-au fost furate două camere de filmat profesioniste, marca Sony, în valoare de circa 25.000 de euro fiecare, 11.000 de euro, 4.800 de lire turcești, un buletin de identitate și un pasaport. Prejudiciul total se ridica la suma de 275.000 de lei.