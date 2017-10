"Jumătate din Poliţie trebuie dată afară. Ofiţerii nici nu ştiu unde e strada". Cum este văzută Poliţia Română prin ochii unui şerif american

10

Pe bune..

Domnul ajutor sef de post american nu stiu ce vrea. Din ce stiu la ei de cercetarea infractiunilor se ocupa detectivii. Si mai stiu ca in SUA, politistii care fac teren isi doresc in perspectiva sa ajunga detectivi si nu invers. In schimb la noi nu se inghesuie nimeni la investigatii criminale, pentru ca munca grea de politie aici este, cu chemat de casa in toiul noptii, cu ore peste program si nopti nedormite. Si culmea, fara a beneficia macar de spor de noapte! La limita sclavagismului. Si mai vine cate unu si spune ca 90% din politistii romani stau la birou. Numai daca nu ai prins in viata ta un hot te poti gandi ca politistul roman sta toata ziua in birou si vin hotii sa-i bata la usa sa se predea. Si daca chiar ne mananca undeva sa comparam politia nostra cu a lor, ii spun doar ca la mijloacele legale si la dotarea de care dispun ei mi-ar fi rusine ca mai bine de jumatate din omoruri sa-mi ramana cu autor necunoscut. In Romania poate nu se prind toti infractorii marunti, fiind si destui de multi, dar faptele grave in cea mai mare parte sunt rezolvate.