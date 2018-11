Judeţul Constanţa şi litoralul, prezentate la Târgul de Turism al României

Județul Constanța și litoralul, prezentate la Târgul de Turism al României

Județul Constanța și litoralul sunt prezentate, în această perioadă, la ediția de toamnă a Târgului de Turism al României. Evenimentul se desfășoară la Romexpo, București. Standul dedicat Consiliului Județean Constanța reunește atât reprezentanți ai instituțiilor subordonate, autorități locale, producători, precum și tour operatori specializați pe litoralul românesc.Printre co-expozanți, se regăsesc Muzeul de Științe ale Naturii Constanța, Muzeul de Istorie și Arheologie, Primăria Constanța, Primăria Limanu, dar și Primăria Cernavodă. La această ediție, județul Constanța are un stand propriu în suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați. Prezența la acest târg reprezintă o oportunitate de a prezenta potențialul turistic al întregii regiuni.„Împreună cu Ministrul Turismului, Bogdan Trif, am inaugurat standul Consiliului Județean Constanța, la Târgul de Turism al României. Varietatea formelor de relief, siturile arheologice, muzeele, mănăstirile, dar și tradițiile unice pe care le găsiți aici fac din Dobrogea o regiune unică în România. Am convingerea că dezvoltarea industriei turistice se poate realiza doar cu susținerea autorităților locale, prin promovarea întregii regiuni. Vreau ca județul Constanța să aibă o cât mai mare expunere, iar numărul turiștilor să crească”, a declarat Marius Horia Țuțuianu, președintele Consiliului Județean Constanța.La târg participă și reprezentanții Primăriei municipiului Constanța, care oferă materiale promoționale și răspund întrebărilor celor interesați de o vacanță în Constanța.Cu acest prilej, a fost lansat și un clip de prezentare a principalelor puncte de atracție din Constanța și din stațiunea Mamaia.„Scopul acestei participări este promovarea turistică a orașului și a evenimentelor organizate de municipalitate. Vizitatorii vor primi informații despre concertele, festivalurile sau târgurile care se pregătesc deja pentru anul 2019”, precizează reprezentanții Primăriei Constanța.Târgul de Turism al României este deschis în perioada 15 - 18 noiembrie, între orele 10 și 18, iar duminică, 18 noiembrie, între orele 10 și 16.