Judeţul Constanţa, lider naţional la jafuri armate

Criza economică, rezolvată cu pistolul în mână și cagula pe față

Județul Constanța, lider național la jafuri armate

Criza economică se resimte cel mai acut la malul mării. Aceasta ar putea fi explicația numărului foarte mare de jafuri armate care s-au petrecut în județul Constanța de la începutul anului și până în prezent. Dacă în urmă cu câțiva ani astfel de infracțiuni erau aproape inexistente, iar jafuri de bănci nu vedeam decât în filmele americane, în ultimele luni avem de a face cu o explozie a acestui fenomen, mulți punându-l pe fondul crizei economice severe. În opt luni de zile, în județul Constanța s-au petrecut șapte jafuri armate, cele mai multe din întreaga țară. S-a spart o bancă, au fost jefuite trei case de schimb valutar și una de amanet, o benzinărie și un magazin de bijuterii. De fiecare dată, hoții au reușit să fugă cu prada și numai într-un singur caz făptașii au fost identificați. Munca hoților a fost mult ușurată și de administratorii societăților jefuite, care, în cele mai multe cazuri, nu au respectat dispozițiile legale privind măsurile de securitate. În continuare vom face o scurtă trecere în revistă a tuturor jafurilor armate care au avut loc în ultimele luni în județul Constanța. Spargeri de început de an Seria jafurilor a fost deschisă încă de la începutul anului, când un bărbat, rămas încă necunoscut, a spart o casă de schimb valutar din centrul municipiului Medgidia. Pe 13 ianuarie, după lăsarea întunericului, individul a pătruns în incinta casei și, după ce a spart ușa de la ghișeu cu piciorul, care era de PFL, a amenințat-o pe casieră cu o sabie și a luat din sertar 18.000 lei și 300 de dolari. Până să vină poliția, hoțul a fugit cu tot cu banii, fără ca cineva să îi vadă chipul. Polițiștii care se ocupă de caz spun că făptașul a avut probabil informații clare despre casa de schimb valutar, deoarece în câteva zile urma să se monteze camere de supraveghere. La două săptămâni după acest eveniment, pe 25 ianuarie, într-o zonă aglomerată din Constanța a avut loc un jaf asemănător. Doi adolescenți, cu fețele acoperite, au atacat o casă de schimb valutar, situată în zona Big, ziua în amiaza mare. Ei au lovit-o pe casieră în cap cu o sabie artizanală, lăsând-o lată, după care au luat din seif 25.900 lei, 2.000 euro și 800 dolari și au fugit, abandonând sabia în zonă. Firma respectivă nu era monitorizată de vreo firmă de pază și protecție, sistemul de alarmă existent nu era funcțional, iar camera video de supraveghere nu a înregistrat nimic. Așadar, hoții au fost practic invitați să acționeze, fără mari pericole că ar putea fi identificați. Primul jaf armat într-o bancă din Constanța Pe 29 mai a avut loc cel mai spectaculos jaf dintre toate. Doi oameni de afaceri au spart o bancă din centrul Constanței, amenințând angajații și clienții cu pistoale. Indivizii au intrat la scurt timp după ce Banca Comercială Carpatica, din zona Casei de Cultură, a fost deschisă publicului. În instituție se aflau opt angajați și un client, care au rămas blocați atunci când au văzut că unul dintre mascați are asupra lui un pistol cu care o amenință pe casieră să-i dea toți banii. De frică, nimeni nu a ripostat. În tot acest timp, unul dintre atacatori îl ținea imobilizat pe paznic, amenințându-l cu un baston, în timp ce al doilea lua banii din sertarul casieriei. Cei doi mascați au acționat în 32 de secunde, după care au luat-o la fugă. Din câte se pare, ei erau așteptați de un autoturism ascuns în spatele unor blocuri din apropiere. Hoții au reușit să fure aproape 70.000 de lei. La câteva săptămâni după comiterea jafului, polițiștii au reușit să îi rețină pe făptași, care, spre surprinderea tuturor, erau doi oameni de afaceri, vechi clienți ai băncii. Radu Lucian Apostol și Nicușor Manta au fost arestați și trimiși în judecată pentru jaf. Trei jafuri într-o singură lună Odată cu sosirea căldurii, numărul infracțiunilor de acest gen a crescut brusc, fiind înregistrate trei jafuri într-o singură lună. Pe 3 iulie, la un magazin de bijuterii din Năvodari, două vânzătoare au fost amenințate cu o sabie și un pistol de indivizi mascați care au fugit cu bijuterii în valoare de 120.000 de euro. Una dintre ele a fost lovită în zona spatelui, dar a reușit să apese butonul de panică. Atacul s-a petrecut în jurul prânzului și nu a durat mai mult de două minute. Unul dintre hoți era înarmat cu un pistol, iar cel de-al doilea cu o sabie al cărui pat l-a folosit să o lovească pe una dintre vânzătoare în spate. La zece zile după acest incident, un individ rămas încă necunoscut a reușit să jefuiască o benzinărie din municipiul Constanța și să se facă nevăzut. Evenimentul s-a produs la stația PECO Star 2000 de pe b-dul Aurel Vlaicu, care este prevăzută cu sistem de supraveghere video, însă taman la ora aceea camerele de luat vederi nu funcționau. Potrivit polițiștilor, un individ a intrat peste șeful de tură al benzinăriei pe care l-a lovit în zona feței de mai multe ori, după care l-a deposedat de întreaga sumă provenită din încasări în acea zi, aproximativ 8.800 de lei. Atacatorul a fugit imediat fără a-l vedea cineva. La sfârșitul lunii, pe 28 iulie, o nouă spargere i-a pus în alertă pe polițiști. Doi bărbați au jefuit, la ora prânzului, o casă de amanet din centrul Constanței. Până la sosirea polițiștilor, hoții au reușit să fugă cu 11.000 de lei și mai multe bijuterii. Cei doi, cu fețele acoperite, au dat buzna în clădire, unde, înarmați cu pistoale, au intrat în spatele ghișeului forțând ușa. În acel moment, vânzătoarea s-a speriat și a fugit într-un birou alăturat, fără a acționa butonul de panică. Hoții au pătruns imediat în spatele ghișeului, de unde au luat dintr-un sertar suma de 11.000 de lei și mai multe bijuterii. În maximum un minut, cei doi indivizi s-au făcut nevăzuți, fiind preluați, cel mai probabil, de o mașină care îi aștepta în apropiere. Ultima reprezentație Miercuri, pe 19 august, a avut loc cel mai recent jaf, produs după tiparul celui de mai sus. Doi bărbați, cu fețele acoperite de cagule, au intrat în jurul orei 10 în incinta casei de schimb valutar de lângă autogară și au spart geamul de la ghișeu. Indivizii au amenințat-o pe casieră cu un pistol și un cuțit, obligând-o să le dea toți banii. Speriată, femeia le-a dat toată suma aflată în seif, aproximativ 40.000 lei, după care cei doi au fugit pe jos până în zona Gării, unde îi aștepta o mașină. Imediat după spargere, casiera a acționat butonul de panică, în doar patru minute la fața locului sosind un echipaj de poliție, dar și reprezentanți ai unei firme de pază private. Casa de schimb valutar avea grave deficiențe la capitolul securitate, fiind amendată în acest sens, în urmă cu o lună, de poliție cu 1.000 de lei. După cum ați observat, cu excepția jafului de la Banca Carpatica, celelalte infracțiuni similare au rămas încă nerezolvate. Anchetele sunt în curs de desfășurare, polițiștii spunând că există suficiente indicii pentru a-i prinde pe făptași. Însă, în multe cazuri, munca lor este îngreunată de faptul că incintele jefuite nu erau dotate cu sisteme de securitate și supraveghere, care să le ofere mai multe date sau să-i fi întârziat pe făptași. Bilanțul acestor infracțiuni se poate traduce în peste 173.000 lei și 122.000 de euro furați, pagubă destul de însemnată. Suntem curioși să vedem până unde pot merge aceste evenimente, ținând cont că recesiunea economică devine din ce în ce mai aspră cu românii. Statistici îngrijorătoare Statisticile venite din partea Poliției Române sunt îngrijorătoare. Jafurile armate și tâlhăriile s-au dublat în prima jumătate a anului, față de aceeași perioadă a anului trecut. Sociologii și experții criminaliști spun că înmulțirea alarmantă a jafurilor armate este legată de criza financiară. Dacă în prima jumătate a anului trecut, erau comise 6 atacuri cu arme de foc, în aceeași perioadă a acestui an, au fost comise 12. Comparațiile între cele două perioade mai arată că, în 2008, nu a fost atacată nicio bancă ori casă de schimb valutar sau de amanet, iar anul acesta deja au fost atacate șase astfel de sedii. Analiza nu cuprinde și lunile iulie și august, în care, numai în județul Constanța, s-au produs încă patru jafuri. Cele mai grave tâlhării cu arme de foc au vizat trei bănci, din Cluj-Napoca, Constanța și Brașov și mai multe case de schimb valutar, majoritatea de la malul mării.