Judeţul Constanţa, fruncea ţării la accidente rutiere şi morţi pe şosele

Județul Constanța, fruncea țării la accidente rutiere și morți pe șosele

2009 a fost un an negru pe șoselele și drumurile județului Constanța. Deși s-a înregistrat o ușoară scădere a evenimentelor rutiere în comparație cu 2008, din nou, Constanța se află pe primul loc printre județele țării în ceea ce privește accidente rutiere, număr de persoane decedate și răniți ușor. Cauzele sunt multiple, plecând de la infrastructură, valori de trafic și prezența polițiștilor în stradă. Însă, mai presus de toate, spiritul profund balcanic, chiar oriental, al majorității șoferilor constănțeni. Potrivit statisticilor Poliției Rutiere Române, anul 2009, deși nu s-a încheiat încă, se anunță mai bun decât precedentul în ceea ce privește evenimente rutiere. De la 1 ianuarie până la 10 decembrie 2009 s-a înregistrat o scădere atât a accidentelor rutiere, cât și a numărului de morți și a numărului de răniți grav și ușor, în comparație cu aceeași perioadă a anului 2008. Astfel, la nivelul întregii țări s-au înregistrat 27.134 accidente (cu 863 mai puține față de 2008), în care au murit 2.594 de persoane (cu 266 mai puține față de anul trecut) și au fost rănite grav 8.453 de persoane (cu 303 mai puține). Numărul răniților ușor a fost de 25.152 de persoane, cu 614 mai puțin comparativ cu 2008. 106 persoane au murit de la începutul anului Revenind la județul Constanța, și aici se înregistrează o scădere pe linie a tuturor evenimentelor rutiere, de la accidente produse până la răniți ușor. Însă nu suficient pentru a ne scăpa de eticheta de județ cu cele mai periculoase șosele din România. Doar în Capitală s-au înregistrat anul acesta mai multe accidente, însă municipiul București are un statut și un specific aparte, așa că nu ne vom raporta la el în analiza pe care o vom face. În primele 11 luni și jumătate ale acestui an, în județul Constanța s-au produs 1.185 de accidente rutiere, cu 92 mai puține față de aceeași perioadă din 2008. La acest capitol conducem detașat în ierarhia țării, singurele județe care ne amenință poziția fiind Prahova, cu 1.146 de accidente și Iași, cu 1.009. Restul, se află distanțe considerabile. Spre exemplu, în județe comparative Constanței ca populație și mărime, cifrele sunt mult mai mici. În Brașov s-au înregistrat 845 de accidente, în Cluj - 855, Dolj - 519, Bacău – 785, Timiș – 732. Din păcate, județul Constanța se află în top și în ceea ce privește numărul de persoane care și-au pierdut viața în accidente rutiere. În perioada 1 ianuarie – 10 decembrie 2009, pe șoselele constănțene și-au găsit sfârșitul 106 persoane, cu patru mai puține în comparație cu 2008. Aici ne referim doar la decesele constatate la fața locului sau în prima săptămână de la producerea accidentului. Dacă victimele mor după această perioadă, ele vor rămâne în contabilitatea Poliției Rutiere doar ca „răniți grav”. Județul Constanța este urmat îndeaproape de Suceava, cu 105 decese și Cluj cu 100 de morți. În Prahova au murit 94 de persoane, în Brașov – 95, în Dolj – 90, Bacău – 84, Timiș – 97. Singurul capitol la care stăm cât de cât mai bine se referă la răniții grav. Județul Constanța a înregistrat 167 de astfel de cazuri (cu 33 mai puține față de anul trecut), în timp ce în Bacău sunt 318, Brașov – 330, Cluj – 333, Iași 323, Hune-doara – 320. Ajungem din nou în top la număr de răniți ușor. În județul Constanța au suferit vătămări corporale ușoare în urma accidentelor rutiere 1.313 persoane, cu 71 mai puține față de anul trecut. Suntem urmați de Prahova, cu 1.032 răniți ușor, Ilfov – 960, Iași - 915. Punând una peste alta, putem concluziona că șoselele constănțene sunt cele mai periculoase din țară, după cele din Capitală. Județ cu un specific aparte Cauzele care ne-au poziționat pe acest loc fruntaș sunt numeroase, plecând de la specificul zonei, valori de trafic și forțe de ordine dislocate în stradă. Potrivit autorităților, există mai multe cauze care transformă străzile județului în adevărate trasee ale morții. „Nu ne putem compara cu alte județe în ceea ce privește cauze ale accidentelor pentru că noi avem un specific aparte. În primul rând, suntem oraș și județ turistic, iar în fiecare sezon estival valorile de trafic cresc enorm. Lumea se grăbește să ajungă la mare, se grăbește să plece acasă, infrastructura este deficitară și ajungem la accidente. În al doilea rând, Constanța este oraș port la Marea Neagră. Asta presupune foarte multe camioane, tiruri, mașini de transport mărfuri. De asemenea, suntem județ de graniță, multe vehicule intrând și ieșind din țară prin Vama Veche”, ne-a declarat subinspector Marius Ghiță, șeful Biroului Drumuri Europene și Județene din cadrul Poliției Rutiere Constanța. De două ori mai puțini polițiști decât în Brașov sau Cluj Deși județul Constanța este al doilea din România din toate punctele de vedere, inclusiv al traficului auto și al accidentelor, numărul polițiștilor rutieri de aici este unul dintre cele mai mici din țară. Spre exemplu, în Brașov sau Cluj există de două mai mulți polițiști decât la malul mării. Și asta în ciuda faptului că județul Constanța, pe lângă populația numeroasă, este punctul de tranzit al sutelor de mii de tiruri încărcate cu marfă către Port, că pe timpul verii peste un milion de turiști vin la mare, cei mai mulți cu autoturismele personale. În cadrul Serviciului de Poliție Rutieră al județului Constanța sunt angajați vreo 120 de polițiști, ofițeri și agenți, un număr mult mai mic în comparație cu alte unități administrative ale țării. Spre exemplu, Clujul are 29 de ofițeri și peste 200 de agenți. Aceeași situație se înregistrează în Brașov (25 de ofițeri și 200 de agenți) sau Prahova (30 de ofițeri și peste 200 de agenți), județe care au un profil turistic asemănător cu cel al Constanței. „Asta este o altă cauză a ceea ce vedem în trafic. Suntem de două ori mai puțini decât polițiștii din alte județe. Acolo sunt doar 200 de agenți, noi suntem puțin peste 100 cu toate efectivele, inclusiv ofițeri. Este o mare problemă”, a precizat subinspectorul Marius Ghiță.