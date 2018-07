Judecătorul Cristi Danileț: Nu va fi niciun OUG pe amnistie și grațiere







”Eu zic că nu va fi niciun OUG pe amnistie (uitarea infracțiunii, dosarul se închide, condamnarea se șterge din cazier) și gratiere (iertare de pedeapsă, dar dosarul se termină și fapta apare în cazier). Asta pentru că:



- un proiect de lege cu privire la grațiere făcut de Guvern in noaptea de 31 ian. 2017 este în Camera Deputaților. Dacă atunci nu a fost găsită urgența pentru o



OUG cu siguranță nici în anul și jumătate scurs de atunci nu s-au dovedit vreo urgență. In plus: Legea 546/2002 stabilește că grațierile colective se dau doar de Parlament, nu de Guvern;



- cu privire la amnistie: nu s-au dezbătut public vreun proiect concret, nu s-au făcut niciun studiu de impact, publicul este total împotriva unei astfel de măsuri (s-a văzut dezastrul de anul trecut cu Legea recursului compensatoriu care a dus la liberarea necontrolata a unor condamnați care azi sunt înapoi, rata recidivei la noi fiind 70%) și nu este vreo urgență! Mai mult, jumătate dintre judecătorii penaliști sunt in concediu și nu ar avea cine să facă formalitățile pentru eliberarea a mii (?!) de deținuți”, a explicat Cristi Danileț.