Judecătorul Arhip, tras pe dreapta de CSM. "Cineva a încercat să facă un compromis"

Consiliul Superior al Magistraturii a hotărât suspendarea pe o perioadă de 3 luni a controversatului judecător Bogdan Alexandru Arhip, magistrat în cadrul Judecătoriei Constanța. La sfârșitul anului 2016, a fost recuzat din dosarul Grădiniței „Micul Regat”, după ce au fost constatate două abateri disciplinare.Măsura a fost luată în ședința din data de 28 martie 2017, în cadrul Secției pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii, care a admis în parte acțiunea disciplinară formulată de Inspecția Judiciară împotriva lui Alexandru Bogdan Alexandru, judecător în cadrul Judecătoriei Constanța.„Secția a aplicat domnului judecător sancțiunea disciplinară constând în suspendarea din funcție pe o perioadă de 3 luni pentru săvârșirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. c) din același act normativ «atitudinile nedemne în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu față de colegi, celălalt personal al instanței sau al parchetului în care funcționează, inspectori judiciari, avocați, experți, martori, justițiabili ori reprezentanții altor instituții»”, se arată într-un comunicat al Consiliului Superior al Magistraturii. Decizia poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la Completul de 5 judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție.Ar fi uitat prelungirea controlului judiciarPotrivit anumitor surse, judecătorul ar fi uitat să prelungească măsura controlului judiciar pentru inculpatele trimise în judecată: Eliza Pufleanu, directorul centrului educațional, suspectată de complicitate la infracțiunea de purtare abuzivă, Georgiana Vierescu și Alina Cristina Arma, îngrijitoare, Victoria Larissa Hercuș și Irina Petre, educatoare, dar și Cristina Manolache, director educativ, bănuite de purtare abuzivă. Fără control judiciar, toate inculpatele și-au reluat imediat activitățile în cadrul Grădiniței „Micul Regat”.Educatoarele au fost filmate în timp ce îi agresează sau amenință pe micuți, aceștia primeau vin pentru a dormi la prânz, iar când se trezeau, li se dădea cafea, potrivit avoca-tului părinților care au reclamat abuzurile. El a mai precizat că părinților copiilor care veneau acasă cu vânătăi după ce erau bătuți și bruscați de îngrijitoare li se spunea că cei mici s-au lovit singuri.„Decizia a fost dată sub presiune“Anumiți avocați sunt de părere că Bogdan Alexandru Arhip nu a uitat să prelungească măsura, ci a considerat că nu se mai impune controlul judiciar în acest caz. Cât despre decizia CSM de a-l suspenda pe judecător pentru „atitudini nedemne în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu”, sunt voci care susțin că decizia de a-l pune pe bară pe magistrat nu a fost una tocmai inspirată.„Mi se pare că decizia a fost dată sub presiune și a fost dată cumva emoțional. Cineva a încercat să facă un compromis. Eu nu văd niciun motiv, nici cel mai mic motiv, pentru care judecătorul să fie considerat vinovat. Judecătorul a avut deciziile corecte, o parte dintre ele. La început, m-am opus ca acei minori să fie audiați, pentru că mi se părea că nu este cazul. Vorbesc de anul 2014. Între timp, situația s-a schimbat, copiii au mai crescut și au ajuns la școală. S-a încercat audierea minorilor în prezența părinților, fără participarea inculpaților. În concluzie cred că decizia a fost una pripită, luată sub imperiul emoțional”, a declarat pentru „Cuget Liber”, Alexandru Niță, avocatul apărării din cadrul dosarului „Micul Regat”.Bogdan Arhip s-a făcut remarcat printr-o serie de decizii cel puțin controversate. În luna octombrie a anului 2016, judecătorul a luat decizia de a amenda Jandarmeria Română, cu suma de 2.000 de lei, pentru că militarii nu au adus copiii în sala de judecată. Unul dintre minori era bolnav, fiind eliberată o scutire medicală în acest sens, iar alți 4 copii nu au fost găsiți la domicilii, fiind plecați din localitate.Ecaterina Marga, medicul care a eliberat scutirea medicală pe numele unui copil care nu a fost prezent la termenul trecut, a fost audiată de magistrat. Aceeași situație a avut loc și la sfârșitul lunii septembrie, judecătorul luând decizia de a-i amenda pe părinți cu câte 500 de lei pentru „obstrucționarea justiției”.