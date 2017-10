Judecătorii le-au pus în libertate pe cele trei femei care au creat un prejudiciu de peste un milion de euro

Tribunalul Constanța a respins, sâmbătă noaptea, propunerea de arestare preventivă în ceea ce le privește pe Ioana Ungureanu, Emilia Moldoveanu și Stela Bardaș, acuzate de comiterea infracțiunilor continuate de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. În noaptea de duminică spre luni s-a judecat recursul procurorilor la Curtea de Apel Constanța. Magistrații au decis respingerea recursului și punerea în libertate a celor trei femei. Potrivit prim-procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, Adina Florea, în sarcina celor trei s-a reținut că, în cursul lunii februarie 2008, Ioana Ungureanu, cunoscută drept „Rodica”, l-a contactat pe Vasile Ionescu, căruia i-a adus la cunoștință împre-jurarea mincinoasă că are posibi-litatea de a-i facilita achiziționarea de active din patrimoniul SC „Carmen Silva 2000" SA Eforie Sud, la prețuri inferioare celor practicate de societate cu ocazia organizării de licitații publice. Totodată, pentru a capta atenția lui Ionescu, inculpata i-a relatat că discutase personal toate aspectele referitoare la derularea acțiunii de vânzare a respectivelor active cu Victoria Babu, consilier juridic în cadrul SC „Carmen Silva 2000" SA, care i-ar fi solicitat făptuitoarei sprijinul în vederea identificării unor persoane fizice sau juridice, care ar fi intenționat să achiziționeze acele imobile prin negociere directă, evitându-se astfel organizarea de licitații publice. Ulterior, în luna mai 2008, Ioana Ungureanu i-a propus, în mod similar, lui Vasile Ionescu, să achiziționeze prin negociere directă și active din patrimoniul SC „THR Marea Neagră” SA Eforie Nord, spunând că este rudă cu Linica Stan, director general al societății, și că are posibilitatea de a facilita încheierea de contracte de vânzare-cumpărare în această manieră. Astfel, Vasile Ionescu i-a remis inculpatei suma de 200.000 de euro, cu care „cumpăra” active din patrimoniile SC „Carmen Silva 2000" SA și SC „THR Marea Neagră” SA, cât și alți 900.000 de euro, care aparțineau altor 17 persoane din anturajul său, dornice să cumpere imobile. Iona Ungureanu a mai fost trimisă în judecată, în 2003, pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune în formă continuată, pentru că ar fi prejudiciat alte 40 de persoane, într-o manieră asemănătoare. El a pretins și primit de la acești oameni sume mari de bani lăsându-le să creadă că, prin influența pe care ar avea-o asupra unor persoane cu atribuții în lichidarea judiciară a SC „Dramex” SA, le poate facilita achiziționarea prin licitație a unor apartamente din patrimoniul societății, la prețuri mult inferioare celor practicate pe piață. Tribunalul Ialomița a condamnat-o la cinci ani de închisoare, în prezent dosarul fiind, în recurs, la Înalta Curte de Casație și Justiție.