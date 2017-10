Printr-o petiție care circulă pe mail-urile magistraților din toată țara

Judecătorii îi cer ministrului Predoiu demisia de onoare

O petiție în care aproximativ 100 de judecători din cadrul instanțelor din București și din țară i-au cerut ministrului Justiției și Libertăților Cetățenești (MJLC), Cătălin Predoiu, să demisioneze, circulă în rețeaua electronică a tuturor magistraților români. Ei sunt nemulțumiți de agravarea situației din sistemul judiciar și vor ca Predoiu să își dea demisia de onoare. „Vă solicităm să evaluați onest riscurile privind distrugerea definitivă a justiției prin continuarea manda-tului dvs., să ne mai dați nouă și instanțelor o ultimă șansă și să luați singura măsură ce v-a mai rămas și care, în același timp, poate în-semna o speranță pentru sistemul judiciar, aceea de a vă înainta neîntârziat demisia de onoare”, este mesajul semnatarilor către ministrul Justiției. La începutul petiției se mai arată că „agravarea fără precedent în istoria de după 1989 a situației sistemului judiciar se datorează, pe de o parte, neputinței complete a Ministerului Justiției de a-i gestiona corespunzător interesele, iar pe de altă parte, tolerării și deseori alimentării atacurilor publice și mesajelor guvernamentale la adresa siguranței și stabilității statutului judecătorilor”. Predoiu, „vinovatul” pentru haosul din justiție Magistrații susțin, în petiție, că instanțele se află deja în pragul haosului și îl acuză pe Cătălin Predoiu că este direct răspunzător atât pentru blocajul funcțional iminent al instanțelor, cât și pentru tensiunile sociale acumulate și care pot exploda oricând, cu consecințe imprevizibile pentru societatea românească. Judecătorii sunt supărați pe ministru pentru că a dat dovadă de „lipsă de determinare în apărarea intereselor sistemului judiciar, de dezinteres pentru situația concretă a instanțelor și drepturile judecătorilor, de lipsa oricărei autorități în Guvernul României, de evidenta lipsă de sprijin politic din partea partidelor aflate la Guvernare și de atitudinea sfidătoare și pedagogică cu care sunt tratați judecătorii”. Semnatarii cataloghează drept catastrofală activitatea lui Predoiu ca ministru al justiției și îi aduc la cunoștință că ei nu mai așteaptă nimic pozitiv de la mandatul lui, având convingerea că el nu este în stare să rezolve problema crizei acute din justiție, ci doar, eventual, s-o agraveze până la punctul de unde nu va mai exista cale de întoarcere. Magistrații își încheie petiția astfel: „Domnule ministru, veți rămâne, cu siguranță, în memoria noastră, ca ministrul care nu a vizitat măcar o singură instanță în întregul său mandat, ca ministrul care a pledat la Curtea Constituțională împotriva intereselor evidente ale propriului său sistem și ca ministrul care, în schimbul adoptării unor Coduri, a consimțit la desființarea demnității instanțelor, aduse în situația de a organiza chete pentru plata materialelor necesare ori de a se umili în fața furnizorilor de servicii pentru păsuirea datoriilor”. Petiția a circulat și pe mail-urile judecătorilor constănțeni Deși se vehiculase informația că petiția cu pricina ar fi fost semnată și de judecători de la Constanța, conducerile instanțelor constănțene au negat, în mod oficial, această informație. Surse neoficiale au confirmat însă că petiția cu pricina a circulat pe mail-urile judecătorilor constănțeni, iar unii dintre ei chiar ar fi semnat-o, dar nimeni nu recunoaște acest lucru. Punct de vedere al ministrului Predoiu Am solicitat un punct de vedere și Ministerului Justiției, care, printr-un comunicat, a făcut precizarea că „ministrul cunoaște aceste probleme în detaliu, le-a adus constant în atenția Guvernului și, mai mult, a propus soluții concrete pentru rezolvarea lor, parte dintre ele aprobate de Guvern printr-un Memorandum propus de MJLC. Pentru trimiterea citațiilor, spre exemplu, s-au creat premisele rezolvării problemelor apărute, prin negocierea și încheierea unui acord între MJLC cu Poșta Română, care transferă plățile de la instanțe la MJLC. În cazul unor instanțe, reprezentanții MJLC, și chiar ministrul însuși, s-au asigurat că nu sunt dificultăți în furnizarea utilităților. La nivel național s-au inițiat discuții cu Ministerul Economiei pentru eșalonarea plății utilităților. La nivelul Guvernului, s-a aprobat de principiu inițierea demersurilor pentru redirecționarea taxelor de timbru către Justiție. În plus, MJLC a inițiat discuții cu UNBR și barouri pentru eșalonarea datoriilor către acestea. Referitor la faptul că ministrul ar fi pledat la Curtea Constituțională «împotriva propriului sistem», pledoaria respectivă este postată pe site-ul MJLC și se poate constata foarte clar că ministrul a arătat modul în care Executivul a sprijinit puterea judecătorească de-a lungul anilor și a demonstrat că susținerile CSM privind existența unui conflict constituțional sunt neîntemeiate, fapt confirmat în unanimitate de judecătorii curții. Dacă decizia Curții Constituționale i-a nemulțumit pe unii magistrați, acest lucru ține mai degrabă de neînțelegerea faptului că MJLC nu a făcut decât să apere Guvernul într-un conflict artificial, inițiat de CSM, conflict pe care ministerul nu l-a dorit. De altfel, această petiție este un ecou al unor luări de poziție exprimate în mod pripit de către CSM în luna mai și asupra cărora s-a revenit. Ministrul JLC a făcut în mod repetat apel la maturitatea și responsabilitatea magistraților și personalului auxiliar, deoarece problemele se rezolvă pe calea discuțiilor și negocierilor cu Ministerul Finanțelor, a cooperării instituționale, pe baza înțelegerii realităților în care funcționează întregul sistem, și nu prin conflicte artificiale. Pe de altă parte, ministrul asigură toți magistrații, inclusiv pe semnatarii petiției, de întreaga sa preocupare pentru problemele financiare apărute în ultimele luni în sistemul judiciar și nu numai, fiind convins că în timp, diligențele depuse de minister vor avea și rezultatele scontate”.