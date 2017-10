Judecătorii constănţeni iau poziţie în faţa graţierii. "De ce abuzul în serviciu sub 200.000 lei este dezincriminat?"

1

Radio Erevan raspunde

"De ce abuzul în serviciu sub 200.000 lei este dezincriminat?" Radio Erevan raspunde : ca sa se implementeze programul "Un viloi si un jeepan ptr fiecare primar si sef de Consiliu judetean din Romania. Acesta este parte a programului de guvernare Dragnea &Co. Oare de ce vrea Dragnea șmecheria cu abuzul sub 200000 RON ?Va rog sa va informati cat este paguba financiara la abuzul in putere de care este acuzat si judecat Dragnea in dosarul Bombonica.Este sub 200000 RON, deci daca legea intra in vigoare mafiotul din Teleorman scapa basma curata.Eventual va plati o amenda pe care o recupereaza din prima spaga luata. Alta escrocherie de doi bani este si cu eliberarea detinutilor cu boli incurabile.V-ați dat seama ptr cine este dedicata legea?Ptr mafiotul din Constanta ,Nicusor Constantinescu.Nu a facut el cancer de la atâta furat?Nu are el probleme cu tensiunea arteriala de la spagile luate? PS.La o emisiune TV ,Liviu Avram de la "Adevarul" a explicat cu lux de amanunte ( a facut si-un grafic) cum s-ar implementa si efecte vor avea aceste legi.