Judecătorii au declarat „război” beţivilor de pe şosele!

Judecătorii au declarat „război” bețivilor de pe șosele!

Faptul că s-au înmulțit cazurile de șoferi care se urcă morți de beți la volan și produc accidente rutiere i-a determinat pe magistrații de la Judecătoria Constanța să emită, în week-end-ul trecut, mandate de arestare preventivă pe numele a doi conducători auto a căror inconștiență îi transformă în pericole publice pe șosele! Polițiștii s-au arătat în multe rânduri revoltați de faptul că șoferii inconștienți care se urcă la volanul autoturismelor sub influența băuturilor alcoolice nu erau arestați de magistrați, deși, clar, aceștia constituiau adevărate pericole pe șosele atât pentru ceilalți conducători auto, cât și pentru pietoni. Prin urmare, dat fiind faptul că modalitatea de pedepsire a unor astfel de fapte nu se lăsa cu consecințe suficient de grave, cazurile s-au înmulțit într-un ritm alert, nefiind, practic, zi de la Dumnezeu, în care polițiștii să nu descopere în trafic bețivi care se urcă la volan!Se pare că acest fenomen care a luat o amploare îngrijorătoare și imaginile absolut dezgustătoare ale unor indivizi care coboară de la volan și nu sunt în stare să stea în picioare de beți ce sunt i-au determinat pe judecătorii constănțeni să pună piciorul în prag. Faptul că, în week-end-ul trecut, doi astfel de șoferi au fost băgați după gratii ne determină să credem că magistrații au decis să nu mai fie atât de blânzi în fața unui fenomen îngrozitor și care, de multe ori, duce la mânjirea șoselelor cu sângele unor oameni nevinovați. De beat ce era, nu putea sta pe picioare! Sâmbătă după-amiază, șoferul unui maxi-taxi, mort de beat, a dat un spectacol grețos polițiștilor de la Rutieră și nu numai. Acesta era atât de beat, încât, atunci când a coborât din mașină, pentru că nu se putea ține pe picioare, a căzut în iarbă, iar de acolo nu s-a mai ridicat decât ajutat de polițiști. El abia de putea să lege două vorbe și să spună cum se numește. Ionel Barteș, de 41 de ani, din Constanța, în jurul orei 15, din cauză că era prea beat să vadă drumul, a intrat cu microbuzul Mercedes Benz pe care-l conducea pe strada cpt. Dobrilă Eugeniu într-un autoturism de lux ce se afla parcat. Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, individul și-a continuat drumul, el fiind oprit în zona Cireșica de polițiștii de la Rutieră. Când i-au cerut să coboare din mașină, oamenii legii și-au dat seama că acesta era prea beat ca să poată comunica cu ei, mai mult decât atât, pentru că picioarele nu-l ajutau, s-a prăbușit pe iarbă.În urma testării cu aparatul Drager s-a constatat că Barteș avea o alcoolemie de 1,32 mg/l alcool pur în aerul expirat. Așadar, nu era departe de comă alcoolică! Din fericire, la momentul producerii accidentului, în microbuz nu se aflau pasa-geri. Lui Ionel Barteș i-a fost întocmit dosar penal pentru comiterea infracțiunilor de conducere a unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice și părăsirea locului accidentului, el fiind reținut și, ulterior, prezentat magistraților de la Judecătoria Constanța cu propunerea de arestare preventivă. Din fericire, acesta a ajuns în spatele gratiilor, pe numele lui fiind emis un mandat pentru o perioadă de 20 de zile. Și beat, și fără permis! Aceeași soartă a avut-o și un alt șofer, care, beat fiind și fără permis, a produs un accident rutier pe strada IG Duca, în seara zilei de 8 martie. Polițiștii spun că Sorin Proca, din Constanța, la data de 8 martie, în jurul orei 19.30, conducea o autoutilitară marca Mercedes, cu numărul de înmatriculare CT-94-XXT, pe strada IG Duca, fără a avea permis și fiind sub influența băuturilor alcoolice (0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat). Proca, neacordând prioritate unui alt autoturism, în timp ce încerca să facă stânga pe o străduță lăturalnică, a provocat accidentul rutier care s-a soldat, din fericire, doar cu pagube materiale. Pentru fapta sa, la propunerea polițiștilor de la Rutieră, Proca a fost prezentat magistraților de la Judecătoria Constanța, care, sâmbătă, au emis pe numele lui un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 20 de zile.