JUDECĂTOR CCR, ADUS CU MANDAT LA DNA / Ar fi luat şpagă CAPSATOARE şi ROCHII pentru nevastă

Sunt asa de frecvente cazurile de coruptie (cele descoperite) incat nu ne mai scandalizeaza , de parca ar fi vorba de simpli gainari . Realitatea este mult mai grava si se va mentine in continuare avand in vedere ca politicul primeaza asupra competentei si ca se ignora faptul ca partidele nu pot exista ( inca ) fara elemente corupte . Intentionat , sub pavaza prezumtiei de nevinovatie , partidele continua sa mentina si sa promoveze in functii importante tot felul de pramatii politicianiste . Nimic nu se va indrepta in Romania atata timp cat cei alesi , cei care conduc , nu vor intelege ca trebuie sa fie curati ca lacrima , ca viata privata determina viata publica si ca cinstea lor nu poate fi banuita .Sunt numeroase acte private care , prin natura lor se rasfrang asupra vietii publice . Nimeni nu poate cere adversarului sau sa se ingrijeasca de onoarea sa si mai ales in politica . Romania nu are inca o " grebla " atat de mare incat sa curete mizeriile care ne-au napadit si ne sufoca .