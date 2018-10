Jucării chinezeşti contrafăcute, reținute de inspectorii vamali

Jucării chinezești contrafăcute, reținute de inspectorii vamali

Inspectorii vamali din cadrul Biroului vamal de frontieră Constanța Sud au depistat mii de jucării venite de China, susceptibile a fi contrafăcute.În urma controlului fizic efectuat asupra unui container sosit din China, cu mărfuri pentru o societate comercială cu sediul în București, oamenii legii au reținut 1.440 de jocuri care imitau foarte bine mărci precum Scrabble, Twister, Rubik, 2.820 de puzzle-uri și cărți de colorat, care semănau cu unele mărci vestite, precum Pokemon, Disney, Barbie, Minions, Avengers, Dora the Explorer, Peppa Pig, Paw Patrol etc. De asemenea, au fost confiscate mașinuțe, căței, ponei de jucărie, care seamănă cu eroii din Avengers, Paw Patrol, My Little Pony, Minions și Disney.„Valoarea totală a acestora, dacă ar fi fost comercializate la valoarea bunurilor originale, este de aproximativ 70.700 euro. Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 608/2013 și a Legii nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire, autoritatea vamală a reținut bunurile contrafăcute în vederea trimiterii spre expertizare, la finalizarea cazului urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun”, precizează reprezentanții Biroului vamal de frontieră Constanța Sud.