Jefuitorul unui italian eliberat de judecători

Tribunalul Constanța a dispus, ieri, eliberarea sub control judiciar a lui Erdinci Ibraim, de 37 de ani, zic „Coco”, arestat în luna iulie pentru că a jefuit un cetățean italian.Anchetatorii spun că Ibraim, alături de alți doi complici ai săi, l-au jefuit pe cetățeanul italian chiar în fața magazinului Tomis, din Constanța.Cetățeanul italian le-a povestit polițiștilor că, în timp ce se deplasa pe strada Ștefan cel Mare, a fost oprit de trei bărbați care i-au oferit spre vânzare parfumuri. La un moment dat, unul dintre suspecți l-a tras pe italian de cureaua pantalonilor, întrebându-l câți bani cere pe ea. El le-a spus că nu are de gând să o vândă și le-au cerut să-l lase în pace. Indivizii au plecat, dar la scurt timp a realizat că nu mai are asupra sa portofelul în care avea acte și suma de 1.100 de lei.După aproximativ o săptămână, unul dintre suspecți a fost identificat.