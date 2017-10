Jefuiţi de un fals jandarm

Jefuiți de un fals jandarm

Un bucureștean este cercetat de polițiștii din Topraisar, după ce a lăsat doi bătrâni fără 11.000 lei. Polițiștii spun că, Dumitru Neaga, de 70 de ani, a reclamat la Postul de Poliție Topraisar că persoane necunoscute i-au furat 5.100 lei, banii de înmormântare pe care îi ținea într-o cutie de pantofi ascunsă sub pat. Duminică dimineața, bătrânul a schimbat niște bani pentru a cumpăra bunuri de la un vânzător ambulant. Polițiștii au stabilit că, în dimineață respectivă, în locuința lui Neaga se afla nepoata acestuia, însoțită de prietenul ei, Alexandru Daniel, de 29 de ani, din București. Cei doi tineri se cunoșteau de două săptămâni și susțineau că sunt căsătoriți. Ba mai mult, prietenul tinerei, Alexandru Daniel, se recomandase că este jandarm. Doar că „jandarmul", vigilent din fire, l-a urmărit pe bătrân și a văzut unde-și ascunde banii. La scurt timp, după ce bătrânul a ieșit din încăpere, hoțul a luat banii și, susținând că șefii săi jandarmi l-au chemat la muncă, și-a luat prietena și a plecat. De fapt, tinerii s-au cazat la Hotel „Marea Neagră", din Eforie, unde individul a cheltuit aproximativ 4.000 lei din banii furați și de unde a și fost descoperit de polițiști . În timpul audierilor, bărbatul a recunoscut comiterea furtului. În plus, el a le-a spus anchetatorilor că, în același mod, a furat 6000 lei de la o sexagenară din Eforie Nord. El s-a cazat la Aristița Suciu, de 64 ani, din Eforie Nord, căreia i-a arătat o legitimație de pază și i-a spus că se va caza la ea, bineînțeles contra cost, până la sfârșitul verii. Într-una din zile, individul a scotocit toată casa și a reușit să plece cu 6.000 de lei. Cercetările continuă pentru a se stabili dacă Alexandru Daniel a mai comis și alte fapte. Polițiștii spun că bărbatul este recidivist și a mai fost condamnat pentru viol, tâlhărie și furt, infracțiuni pentru care executase șapte ani de închisoare.