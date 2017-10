Jefuiau biserici şi mănăstiri pe bandă rulantă

Jefuiau biserici și mănăstiri pe bandă rulantă

Membrii unei grupări care era specializată pe furturi din biserici, mănăstiri ori societăți comerciale ce vând obiecte de cult, care au acționat în mai multe județe din țară, printre care și Constanța, au fost trimiși în judecată, în stare de arest preventiv, de procurorii Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Este vorba de Marian Pârloiu, zis „Copilu”, Petrică Eremia, zis „Piticu”, Anca Simona Comboianu și Adrian Gabriel Negoi.Potrivit rechizitoriului prin care cei patru au fost trimiși în judecată, în perioada aprilie - august 2011, ei au pus la cale spargerea mai multor lăcașuri de cult și societăți comerciale, de pe raza mai multor județe ale țării. Pentru a pune în aplicare acest plan, ei s-au documentat temeinic cu privire la „obiectivele” pe care urmau să le atace și din care urmau să sustragă bunuri, pregătind chiar mijloacele de transport, cât și obiectele ce urmau a fi utilizate în vederea comiteri infracțiunilor. Dar cum acționau cei patru? Anchetatorii spun că infractorii pătrundeau prin efracție în interiorul firmelor ori lăcașurilor de cult (în cele mai multe cazuri prin spargerea sau forțarea unor ferestre sau uși ori prin anihilarea sistemului de alarmare).Prin astfel de modalități, ei au sustras obiecte de cult (printre care și icoane, unele susceptibile a aparține patrimoniului cultural național) și diferite sume de bani, în lei și valută. O parte din bunurile sustrase au fost comercializate, altele au fost găsite la domiciliul unora dintre inculpați cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate. Cum acționau? Toate bune și frumoase până la data de 15 august 2011, când lucrători de poliție din cadrul Postului de Poliție Ion Corvin l-au prins în flagrant pe Marian Pârloiu (care purta mănuși), în timp ce încerca să sustragă bunuri dintr-o mănăstire din județul Constanța. În apropierea lăcașului de cult, au mai fost găsite abandonate un târnăcop și un clește tip „gură de lup”. Pârloiu se deplasase la mănăstire împreună cu Petrică Eremia, pentru ca, împreună, să pătrundă în lăcașul de cult și să sustragă bunuri, însă acesta din urmă a fost ajutat de Anca-Simona Comboianu (care venise cu o căruță) să-și asigure fuga. Pentru că activitatea grupării s-a întins pe mai multe județe din țară, prin rezoluții ale Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, s-a dispus preluarea mai multor cauze de la unități de parchet din teritoriu (aflate pe raza mai multor curți de apel), care au fost conexate în vederea efectuării unitare și cu celeritate a urmăririi penale de către Secția de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Procurorii au colaborat, în instrumentarea acestei cauze, cu ofițeri ai Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și au beneficiat de sprijinul tehnic și informativ al Serviciului Român de Informații. Totodată, procurorii au dispus scoaterea de sub urmărire penală a două persoane, Mircea Cazan și Constantin-Lucian Reveica, cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, întrucât s-a constatat că nu sunt întrunite ele-mentele constitutive ale infracțiunilor sub aspectul laturii subiective. Dosarul a fost trimis, spre competentă soluționare, Judecătoriei Ploiești.