Jefuiau bătrâni după ce le spuneau poveşti lacrimogene

lipsa de autoritate , coruptie, lipsa de interes..etc

Politia din Cta lipseste cu desăvârșire.Nu mai întreprinde nimic preventiv, nu mai este prezenta in strada pt descurajare, culegere de informații...astfel si cei mai marunti infractori capata un curaj nebanuit atacând persoane vulnerabile in plina strada, ziua in amiaza mare.Asa s-a întâmplat saptamana asta in zona Brotacei cand un infractor a încercat sa smulgă poseta unei bătrâne bolnave chiar in fata scării de bloc, ziua la prânz.politie....o gluma proastă...doar facandu- ne singuri dreptate si aparandu-ne.. Normal.Cine sa te apere, toti coruptii mana in mana cu infractorii.