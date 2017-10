Jandarmii i-au "deranjat" pe vânzătorii ambulanţi de pantofi şi ţigări

2

Bisnitarii din Tomis 3

De cel putin 2 ani de zile in zona cuprinsa intre semafor si statia de taximetre din piata Tomis 3,trecatorii sunt agasati de bisnitarii de tigari de contrabanda fara sa fie deranjati in vreun fel de Politie sau Jandarmerie.Spun asta pentru ca zilnic vedem aceleasi fetze de tziganoi de parca vin la serviciu, sunt organizati in grupuri(unu`vinde,unu` tine tigarile,unu` tine de sase)si Politia se face ca "ploua"! A trecut prea mult timp ca sa spuna ca nu stie nimic,ca nu i-a vazut,ca.....A cam venit vremea sa treaca la fapte,sa dovedeasca ca nu sunt bara-bara !!!!