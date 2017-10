Jandarmii constănţeni s-au implicat în acţiunile de ecologizare desfăşurate sâmbătă

1

Fraierii lui Mazare (nea Păstaie)

In drum spre Madagascar, zace’n scaun nea pastaie / Sugrumat cu un fular, electrocutat la coaie Rupt de beat cu sticla’n mana, sforaie ca Antonescu / Pe soseaua nationala Nicusor Constantinescu Ca in basme, prin padure fuge’agale o stafie / Sterge minti si spala creier chiar la primarie. Intre timp, spre Navodari, pe campia romaneasca/ pestii din Fratelli incep s-o mierleasca. Bate vantul, sufla criza, in Mamaia voastra/ fara banii nostrii, sunteti vai de pula voastra. Dar voi prosti fiind inghiteti, uite-asa incet incet/ minciuni si manipulare din Palazu pana’n CET.