Jandarmii constănţeni participă la campania „Let’s do it Romania”

Jandarmii constănțeni participă la campania „Let’s do it Romania”

Jandarmeria Română se alătură și în acest an campaniei de strângere a deșeurilor din natură, „Let’s do it Romania”, campanie inițiată și coordonată de Asociația Viitorul în Zori.Astfel, marți și miercuri, jandarmii au stabilit și delimitat zona cuprinsă între DN 39, DN 39 B (legătura Neptun) și Popasul Căprioarelor, (Pădurea Comorova), iar sâmbătă, 12 mai, între orele 08,00 – 10,00, 25 de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța vor participa la campania de ecologizare „Let’s do it Romania”.