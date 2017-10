Jandarmii constănţeni, la ceas de pomenire a Eroilor Neamului

Jandarmii constănțeni, la ceas de pomenire a Eroilor Neamului

Ştire online publicată Joi, 28 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

În ziua prăznuirii Înălțării Domnului, zi de pomenire a Eroilor Neamului, marcată anul acesta joi, 28 mai, la sediul Inspec-toratului de Jandarmi Județean Constanța și la subunitățile din județ vor fi organizate o serie de activități ocazionate de această dublă sărbătoare. În plus, 60 de jandarmi vor participa la mani-festările publice organizate de autorități cu acest prilej: ce-remonial militare și religioase ocazionate de Ziua Eroilor la Monumentele Eroilor din Cimitirul Central Constanța, la Medgidia și Cernavodă, unde vor fi prezente și trei plutoane de onor, formate din 18 jandarmi comandate de câte un ofițer. Căpitanul Sorin Trancă spune că șefii de la Inspectoratul de Jandarmi Județean vor depune coroane de flori la Monumentul Eroilor căzuți în Primul Război Mondial (ceremonia militară și religioasă este programată între orele 13 - 13,30), Monumentul Eroilor căzuți în Al Doilea Război Mondial (ceremonia militară și religioasă are loc între orele 13,45 - 14,15) și la Grupul Funerar al Eroilor Revoluției din Decembrie 1989 (14,15 - 14,30), unde se odihnește și eroul sublocotenent Napoleon Stroe, căzut sub gloanțe la Revoluție. La slujbele oficiate la cele trei monumente participă și preotul militar, Laurențiu Cristinel Oprea. La Medgidia, la Monumentul Eroilor (ceremonialul este pro-gramat între orele 9 - 11), va depune o coroană de flori, din partea Inspectoratului de Jan-darmi Județean Constanța, lo-cotenent colonel Mihai Nechita, iar la Cernavodă (unde autoritățile organizează suita de manifestări la Monumentul Eroului Necu-noscut între orele 09,30 - 10,30) omagiul eroilor va fi adus de către căpitan Dan Dinu, care, de asemenea, va depune o coroană de flori. Suita de acțiuni publice de la Constanța se va încheia după-amiază, prin participarea repre-zentanților Inspectoratului de Jan-darmi Județean Constanța la redeschiderea Muzeului Militar Național, filiala Constanța (Km 4-5).