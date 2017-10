Jandarmii constănţeni, faţă în faţă cu elevii Şcolilor nr. 7 şi 29

Jandarmii constănțeni, față în față cu elevii Școlilor nr. 7 și 29

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Tomis” Constanța derulează Campania de informare, prevenire și dialog social „Împreună, pentru siguranță”. Această campanie se desfășoară pe parcursul unui an, se adresează elevilor și are ca scop informarea acestora cu privire la rolul pe care îl are Jandarmeria Romană în societate, modul activ în care această instituție se implică în viața de zi cu zi a cetățenilor, precum și tipul de misiuni pe care le execută jandarmii, dar și despre prevenirea și combaterea violenței.Activitatea se desfășoară în baza protocolului semnat de Jandarmeria Constanța și ISJ Constanța și vizează mai multe deplasări la instituțiile de învățământ din județul Constanța, având ca grup-țintă îndeosebi elevii din grupa de vârstă 10-19 ani. Campania constă în întâlniri ale jandarmilor cu elevi, părinți și profesori din mai multe unități școlare din municipiul și județul Constanța.În acest sens, zilele trecute, reprezentanții Grupării de Jandarmi Mobile „Tomis” Constanța au participat la o întâlnire cu 150 de elevi de la Școlile Gimnaziale nr. 7 și 29 din Constanța. În prezența conducerii celor două școli, a elevilor și profesorilor, s-a discutat despre prevenirea violenței verbale și fizice în mediul familial și școlar. În mod special, a fost dezbătut comportamentul și relaționarea dintre elevi, dintre elevi și cadrele didactice, limbajul și expresiile folosite de aceștia.