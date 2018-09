Jandarmii constănţeni au participat şi în acest an la campania de ecologizare „Let’s do it Romania”

Jandarmii constănțeni au participat și în acest an la campania de ecologizare „Let’s do it Romania”

Încă din anul 2010, jandarmii constanțeni sunt prezenți la campania de ecologizare „Let’s do it Romania”. În acest an, 50 de jandarmi din cadrul Grupării Mobile s-au alăturat campaniei, au participat sâmbătă, 15 septembrie a.c., în intervalul orar 10.15-11.00 și au strâns deșeuri în 15 de saci cu capacitatea de 200 kg, din care șapte saci s-au umplut cu sticle de plastic, cinci cu hârtii și cu cartoane și trei cu cauciucuri și alte deșeuri metalice.Pentru desfășurarea în bune condiții a acestei campanii de ecologizare, s-a luat legătura cu reprezentantul în teritoriu a acestei asociații, domnul Cosmin Bârzan și a fost stabilită zona din apropierea unității-Bulevardul IC Brătianu -Prelungirea Matei Milo-Câmpul din spatele unității.