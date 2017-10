Jandarmii au împărţit, într-o săptămână, amenzi de peste 14.000 lei

Jandarmii au împărțit, într-o săptămână, amenzi de peste 14.000 lei

În perioada 13 - 20 noiembrie a.c., jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Constanța au dat 61 de sancțiuni contravenționale, din care 42 amenzi, în valoare totală de 14.550 lei. Potrivit purtătorului de cuvânt al IJJ Constanța, cpt. Sorin Trancă, „cele mai multe sancțiuni au fost aplicate în baza Legii nr. 61/1991, modificată, privind încălcarea normelor de conviețuire socială, injurii, semne obscene, consumul băuturilor alcoolice în locuri publice, tulburarea liniștii publice, provocarea și participarea efectivă la scandal, practicarea raporturilor sexuale cu scopul obținerii de foloase materiale, pătrunderea fără drept în sediile instituțiilor publice, încălcarea normelor legale de acces”. Fete prinse la „produs” De exemplu, la data de 13 noiembrie, în jurul orei 21,30, jandarmii aflați în serviciul de patrulare pe strada Caraiman, din Constanța, au surprins, în apropierea Barierei CFR, cinci fete în timp ce atrăgeau bărbați cu scopul de a întreține relații sexuale în schimbul unor sume de bani. Ele au fost identificate ca fiind L.C., de 17 ani, din județul Constanța, Ionela C., de 18 ani, din Mangalia, Ionela L., de 23 de ani, din județul Tulcea, Lucia M., de 32 ani, din județul Vaslui și Daniela T., de 31 de ani, din județul Buzău. Pentru fapta lor, cele în cauză au fost sancționate contravențional cu amenzi în valoare totală de 2.250 lei. O zi mai târziu, în zona DN 22 C, în apropierea localității Medgidia, pentru același gen de faptă, a fost amendată cu 500 de lei și Florentina S., de 19 ani, din localitate. Scandaluri aplanate de jandarmi Un scandalagiu a fost amendat cu 400 de lei, după ce, la data de 13 noiembrie, supărat pe un cunoscut, a îndoit semnul indicator de trecere pietonală din dreptul Pieței Agroalimentare din Km 4-5, din Constanța. Icefrim D., de 32 de ani, din Ialomița, nu s-a oprit aici. El a început să îi înjure pe trecătorii care i-au atras atenția că ceea ce face nu e bine. Jandarmii care se aflau în zonă au avut „grijă” ca Icefrim să nu se mai dea în stambă și l-au amendat cu suma amintită mai sus. La data de 16 noiembrie, în jurul orei 16,15, jandarmii au intervenit în zona stației de microbuze din apropierea gării Mangalia, pentru aplanarea unui scandal izbucnit între șase persoane. Cei în cauză, identificați ca fiind Marian B., de 25 de ani, Marian D., de 21 de ani, Marian L., de 35 de ani, Ion N., de 48 de ani, Ion T., de 43 de ani, din județul Ialomița și Florin P., de 25 de ani, din județul Bacău, au fost sancționați contravențional cu suma de 200 lei fiecare. Jandarmii au intervenit și în data de 17 noiembrie, pentru aplanarea unui alt scandal iscat între trei tineri în fața unui Disco-bar din localitatea Tortomanu, județul Constanța. Cei trei, Aurel C., de 23 de ani, Viorel I., de 22 de ani și Romică I., de 20 de ani, toți din localitate, au fost sancționați cu suma totală de 600 lei.